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Son dakika: İstanbul'un koronavirüs röntgeni çekildi! Vakalar en çok hangi ilçelerde arttı?

Son dakika haberi... İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi. 10 Mart-4 Nisan aralığında özellikle bazı ilçelerde vaka patlaması yaşandı. Peki İstanbul'da vakaların en yoğun olduğu ilçeler hangisi? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Son dakika: İstanbul'un koronavirüs röntgeni çekildi! Vakalar en çok hangi ilçelerde arttı?

İstanbul'un koronavirüs röntgeni çekildi. 100 bin aktif vakanın olduğu ilde bulaşı katlanarak artıyor.

10 Mart-4 Nisan aralığında özellikle bazı ilçelerde vaka patlaması yaşandı.

Peki İstanbul'da vakaların en yoğun olduğu ilçeler hangisi? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

VAKALAR EN ÇOK HANGİ İLÇEDE ARTTI?

Adalar ilçesinde yüzde 211, Silivri'de yüzde 115,4 artış var.

Arnavutköy'de yüzde 77,5, Beykoz'da yüzde 68,2 oranında artış var.

İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi İSTANBUL'UN KOVİD-19 RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

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