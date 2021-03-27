CHP’li Tunç Soyer devlete kafa tuttu! Terör yandaşı 16 kişiden 11’ini işe geri aldı

Yeni Asır'ın haberine göre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Şube Binası'nda düzenlenen basın toplantısıyla 11 kişinin geçtiğimiz hafta yeniden iş başı yaptığı açıklandı. Kalan 5 kişinin geri alınmasıyla ilgili de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Belediyeye geri alındığı belirtilen 11 ismin arasında daha önce Kuzey Suriye'deki Ayn- El Arab'da (Kobani) PKK'nın Suriye kolu PYD'nin lideri Enver Müslim ile fotoğrafları olan İHD Ege Temsilcisi ve HDP milletvekili adayı Mehmet Aker'in de bulunduğu öğrenildi. Valiliğin daha önce bu kişilerle ilgili yaptığı uyarıya rağmen yaşanan bu gelişme, "Soyer, devletle inatlaşıyor" yorumlarına neden oldu.

Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan Mehmet Aker'in (sol baştaki) daha önce de CHP'li Tunç Soyer ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.