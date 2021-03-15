"ONA AZ VERDİN BUNA ÇOK VERDİN TARTIŞMASI BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEYECEK"

Finlandiya ve Güney Kore'nin kişi başı milli geliri, 50 yıl önce Türkiye'den gerideydi. Sonra bir bakan geliyor ve bütün bakanlıkların ücretini kesiyor ve eğitime aktarıyor. 8 yıl sonra öyle bir değişiyor ki Finlandiya'nın geleceği… Yani ona az verdin buna çok verdin tartışmaları bizi bir yere götürmeyecek."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN