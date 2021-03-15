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CHP'li Tunç Soyer'den Enver Aysever savunması! 238 bin liralık ihale soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği okur yazarlık eğitimi kapsamında gazeteci 'in, 20 kişiye toplamda 18 gün eğitim vererek kurs için günlük 13 bin 250 lira kazanacağı iddia edilmişti. Başkanı konu ile ilgili olarak "Bunları tartışacak zamanımız yok" diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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CHP'li Tunç Soyer'den Enver Aysever savunması! 238 bin liralık ihale soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının konuğu oldu.

İzmir hakkındaki gelişmelerin konuşulduğu programda 'e 18 günde 238 bin liranın nasıl kazandırıldığı da Soyer'e soruldu.

Bu eğitimlerin her zaman verildiğini ifade eden Tunç Soyer, eleştirilere yanıt vermekten kaçındı.

"Ona az verdin buna çok verdin" tartışmalarının kimseyi bir yere götürmeyeceğini dile getiren Tunç Soyer, belediyenin hedef alındığını savundu.

"BUNLARI TARTIŞACAK ZAMANIMIZ YOK"
Tunç Soyer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Enver Aysever Türkiye'deki eğitimcilerden biri olan isimlerden. Başkalarından da eğitim alıyoruz ancak Aysever'i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok.

"ONA AZ VERDİN BUNA ÇOK VERDİN TARTIŞMASI BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEYECEK"
ve 'nin kişi başı milli geliri, 50 yıl önce 'den gerideydi. Sonra bir bakan geliyor ve bütün bakanlıkların ücretini kesiyor ve eğitime aktarıyor. 8 yıl sonra öyle bir değişiyor ki Finlandiya'nın geleceği… Yani ona az verdin buna çok verdin tartışmaları bizi bir yere götürmeyecek."

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