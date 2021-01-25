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İzmir'de tepkilere neden olan tesis! Vatandaşlardan Tunç Soyer ve yönetimine mesaj | A HABER ÖZEL

CHP’li yönetimindeki , ’ya bağlı Özbek köyü mevkiinde sit alanına yakınına atık su bertaraf tesisi yapımına başladı. Eski Belediye Başkanı ise çevre kirliliğine neden olacağı için o projeyi iptal etmişti. İlçe sakinleri de bu tesisin bölgeye yapılmamasını istiyor. Yapılan çalışmadan dolayı halk, Tunç Soyer’e ve yönetimine tepkili. İşte 'in özel haberi...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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'in ilçesinde sit alanı bulunuyor. Ancak sit alanını yakınına atık su bertaraf tesisi yapılmasına karar verdi, hatta inşaat başladı.

İddiaya göre bir önceki dönem Belediye Başkanı tarafından alan yerinde incelenmiş ve çevre felaketine neden olacağı gerekçesiyle proje iptal edilmiş ancak yeni Belediye Başkanı iptal edilen projeyi hayata geçirerek projeyi tekrar devreye soktu.

Çevre sakinlerinin tüm karşı çıkmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tesisin yapımına başladı.

Vatandaşlar bu yanlıştan dönülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

"BU FELAKETİ DURDURSUNLAR "

Vatandaşlar, "Akan dere yatağı yetkililer tarafından kuru gösterilmiş ve mahkeme tesisin yapımına onay vermiş. Durdursunlar bu felaketi" mesajını verdi.

Çevre sakinleri tesisin hizmete girmesiyle hem sit alanında hem de çevredeki yerleşim yerlerinde kirlilik oluşacağını vurguladı.

İzmir'de tepkilere neden olan tesis! Vatandaşlardan Tunç Soyer ve yönetimine mesaj | A HABER ÖZEL İZMİR'DE TEPKİLERE NEDEN OLAN TESİS! VATANDAŞLARDAN TUNÇ SOYER VE YÖNETİMİNE MESAJ | A HABER ÖZEL
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