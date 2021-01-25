İzmir'de tepkilere neden olan tesis! Vatandaşlardan Tunç Soyer ve yönetimine mesaj | A HABER ÖZEL

İddiaya göre bir önceki dönem Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından alan yerinde incelenmiş ve çevre felaketine neden olacağı gerekçesiyle proje iptal edilmiş ancak yeni Belediye Başkanı Tunç Soyer iptal edilen projeyi hayata geçirerek projeyi tekrar devreye soktu.