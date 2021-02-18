Son dakika: CHP'li Tunç Soyer PKK'ya diyetini ödedi! Terör yandaşlarına kıyak

HDP'ye yakın çok sayıda kişiyi işe yerleştiren ve terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 şehidimizle ilgili mesajında "PKK" ve "terör örgütü" ifadesini bile kullanmayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP ile ittifakın diyetini ödemeye devam ediyor. Bu kez Soyer'in makam odalarından birinin bulunduğu İzmir Sanat'ta, HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü propagandasına dönüşen bir panel düzenlendi. 13 şehidimizin toprağa verilme işlemlerinin sürdüğü geçen salı günü yapılan "Tecrit, açlık grevleri ve hak ihlalleri" konulu panelde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında tutulduğu öne sürülürken skandal ifadeler kullanıldı. Terör örgütüne yakın bazı site ve ajansların haberlerine göre panelde konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Sayın Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor" dedi. Başaran, Türkiye'de cezaevlerinin toplama kampına dönüştüğü yalanını da söyleyerek, "Mesele bir kişinin tecridi, bir kişinin toplumdan izole edilmesi değil. Son süreçte Güney Kürdistan'da yaşananları da bu tecritten bağımsız ele alamayız" ifadelerini kullandı. Şehit cenazelerinin olduğu bir günde, Soyer'in makam odasının hemen alt katındaki konferans salonunda yapılan panel büyük tepki topladı.

KILIÇDAROĞLU DA MİSAFİR OLMUŞTU

Soyer, Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği panelin düzenlendiği konferans salonunun hemen üst katındaki makam odasında geçtiğimiz aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ağırlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2020'de de yine kendisine ait Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni HDP'lilere vermişti. O günkü etkinlikte 'devrim şehitlerini anma' adı altında teröristler için zafer işaretli saygı duruşunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.



'PKK' BİLE DİYEMEDİ

Yeni Asır'ın haberine göre; Türkiye'nin Gara'da 13 şehit verdiğinin ortaya çıktığı 14 Şubat'ta sosyal medyadan bir mesaj paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sadece başsağlığı ve sabır dilemiş, "PKK" demek bir yana "terör örgütü" ifadesini bile kullanmamıştı. Daha önce katıldığı bir TV programında da "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusuna "Bu neye yarayacak?" şeklindeki cevap veren Soyer'in 13 şehidimizin ardından yine PKK'ya laf söyleyememesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.