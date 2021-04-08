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Gelin gittiği köye muhtar oldu | Yıllardır çözülmeyen sorunları çözdü

'da Gülizar Demirpolat gelin gittiği köye muhtar oldu. Yıllardır bekleyen sorunların çözülmesini sağladı. Demirpolat'ın en büyük destekçisi ise kadınlar oldu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Gelin gittiği köyde muhtar seçildi, sorunları bir bir çözdü.

Elazığ'ın Beydalı köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Gülizar Demirpolat, 2019 seçimlerinde muhtar adayı oldu.
Demirpolat, 179 seçmenden 92'sinin oyunu alarak muhtar seçildi.

30 yıllık muhtarı sandıkta deviren Demirpolat, hizmete 40 haneli köyün yollarını yapmakla başladı

Devletin desteğini de arkasına alan Demirpolat, yıllardır biriken birçok sorunu da çözmeyi başardı.

Köy sakinleri de muhtarlarından çok memnun...

Gelin gittiği köye muhtar oldu GELİN GİTTİĞİ KÖYE MUHTAR OLDU

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