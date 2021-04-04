AK Partili Mehmet Özhaseki'den 104 emekli amiralin bildirisine tepki: Kılıçdaroğlu’ndan neden ses gelmedi? Arkasında…

Montrö Sözleşmesi'yle ilgili 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bir bildiri yayımladı.

Darbe iması yapılan bildiride hükümet politikaları hedef alınarak siyasete müdahaleye kalkışıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.

Ak Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber'de bu skandal bildiri hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Özhaseki'nin mesajları şöyle;

"KABUL EDİLEMEZ ART NİYET ARAMAK LAZIM"

Ebetteki demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Özgürlüklerin olabildiğine genişlediği bir ortamdayız. Herkes fikrini söyleyebilir. Bir mahsuru yok. Ancak üniforma kisvesi altında bunları söylerseniz, birbirine benzemez 104 kişi bir araya gelip ortak bir tavırla hareket ederseniz, biraz tehditkâr tavırla adeta aba altından sopa göstermeye kalkarsanız, gece yarısı da bu bildiriyi yayınlarsanız ve şunu da söylemeliyim siyaset kurumuna ayar vermeye çalışırsanız işte o zaman başka bir manaya gelir. O zaman herkes der ki; bir dakika ne oluyor? Siz kimsiniz? Nereden çıktınız? Sizin gibilerin özlediği o dönemler çok eskide kaldı. Çok sular aktı. Eski Türkiye yok artık. Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir. Elbette deriz. Bu yapılan işi organize bir iş olarak görüyorum. Salt bir vatanseverlik duygusuyla yapıldığını düşünmüyorum. Bunları kim bir araya getirdi? Hangi amaçla bunu yaptılar? Mutlaka sorgulanması lazımdır. Adili ve idari bir takibata uğraması lazım diye düşünüyorum. Kabul edilemez art niyet aramak lazım.

"BU DURUMA KİM SEVİNİYOR?"

Bir de olaya şu yönüyle bakmak lazım. Bu bildiri yayınlanınca buna en çok kimler sevindi. Gerek hükümet, gerek AK Partiyi temsil edenler ve Kabine'de yer alanlar bu bildiriyi sert bir şekilde kınaladılar. Karşı olduğumuz o kadar net ve açıktır. Bizim dönemimize ait; gerek 15 Temmuz gerekse 1 Nisan bildirisini elinin tersiyle iten ve vesayetçi yapıyı toprağın atına gömen bir iktidarız. Yaptıkları bir işe yaramadı bunu da tüm dünya gördü. Buna karşıtlığımız bilinirken birileri de buna seviniyorsa bunlar kimler diye görmek lazım.

"KILIÇDAROĞLU NEDEN SESSİZ?"

Ben bir taraftan da muhalif partilerden nasıl bir ses gelecek diye bakıyorum. CHP'den ilk olarak Trabzon milletvekili arkadaş iftihar ederek çok keyifle gururlandığını ifade eden bir söz paylaştı. İYİ Parti tarafında Meral Hanım, kınadığını ifade etti ama oradan bazı vekiller övücü bir şekilde bu bildiriyi alkışladığını gösterdiler. Öbür taraftan da Kemal Bey'den hala ses gelmedi. "Ekonomik sıkıntılar var buraya bakmak lazım. Bu bir gündem saptırmaktır" gibi bir yumuşak geçişle herhalde olayı kapatmak istiyorlar. Niye gündem saptırma olsun ki… Biz mi 104 kişiyi bir araya getirdik ve bildiri yayınlayın dedik. Hayır.

"FETÖ, PKK VE TÜRKİYE DÜŞMANLARININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kendilerinin 6 ok taktıkları adamcağızın bu bildiriye imza atanların arasına yer alığını görüyoruz. Demek ki bundan birileri medet umuyorlar. Birileri bunların yaptığı işten dolayı siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Bu bildiriye en çok sevinenlerin, FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanlarının olduğunu düşünüyorum. Bu bildiriye bunların gizli ve açıktan destek olduklarını düşünüyorum.