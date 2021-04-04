Son dakika: Milli iradeyi hedef alan bildiri! Darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepkiler

"ÇOK GENİŞ KAPSAMLI PLANLI BİR OPERASYON"

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ:

Gece bana göre çok büyük bir skandal olarak ortalığa dökülen bu bildirinin ben tesadüfen veya gelişigüzel bir milli tepki olarak yapıldığına asla ihtimal vermiyorum. Darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak bu tür belgelerin ne anlama geldiğini ve ne maksatta yapıldığını bırakın bir amirali bir üst düzey askeri yetkiliyi yoldan geçen herhangi bir vatandaşa sorun çok net cevabını verir. Bu bilerek, kasten ve bir takım odakların halk ağzıyla fişeklemesiyle yapılan bir çıkış olarak algılanmalı ve muhakkak hesabı sorulmalı. Burada Montrö ve Kanal projesi üzerinden yürütülmek istenen süreçte ben asla amacın ve hedefin Montrö veya Kanal olduğunun ihtimali üstünde durmuyorum. Burada çok geniş kapsamlı planlı bir operasyon var. Ve bir takım operasyonların da altyapısını oluşturacak şekilde bir çıkış olduğunu görmekte büyük fayda var.