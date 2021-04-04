Son dakika: Milli iradeyi hedef alan bildiri! Darbe imalı bildiriye A Haber'de sert tepkiler
Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. Bildirinin özellikle gece yarısı yayımlanması darbe iması olarak yorumlandı. Bu bildiri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuklar bildirinin perde arkasını değerlendirdi.
Aralarında FETÖ'den yargılananların da olduğu 103 emekli amiral, gece yarısı hükümeti ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bir bildiri yayımladı. Siyasete müdahaleye kalkıştı. Bildirinin özellikle gece yarısı yayımlanması darbe iması olarak yorumlandı. Bu bildiri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınında konuklar bildirinin perde arkasını değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ESKİ TÜRKİYE ESKİDE KALDI"
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu:
Eski Türkiye eskide kaldı. Bu eski Türkiye'nin eskide kaldığını zaman zaman hatırlatmak toplumun, siyasetin ve tüm kurumların bu konudaki duyarlılığını kayda geçirmek her zaman faydalı. An itibariyle de bunu ortaya koymuş oluyoruz.
Hem hukuk hem de toplum önünde izah etmeleri gerekiyor!
"ÇOK GENİŞ KAPSAMLI PLANLI BİR OPERASYON"
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ:
Gece bana göre çok büyük bir skandal olarak ortalığa dökülen bu bildirinin ben tesadüfen veya gelişigüzel bir milli tepki olarak yapıldığına asla ihtimal vermiyorum. Darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak bu tür belgelerin ne anlama geldiğini ve ne maksatta yapıldığını bırakın bir amirali bir üst düzey askeri yetkiliyi yoldan geçen herhangi bir vatandaşa sorun çok net cevabını verir. Bu bilerek, kasten ve bir takım odakların halk ağzıyla fişeklemesiyle yapılan bir çıkış olarak algılanmalı ve muhakkak hesabı sorulmalı. Burada Montrö ve Kanal projesi üzerinden yürütülmek istenen süreçte ben asla amacın ve hedefin Montrö veya Kanal olduğunun ihtimali üstünde durmuyorum. Burada çok geniş kapsamlı planlı bir operasyon var. Ve bir takım operasyonların da altyapısını oluşturacak şekilde bir çıkış olduğunu görmekte büyük fayda var.
"GEZİ BENZERİ BİR HADİSENİN ALTYAPISI"
Zira sosyal medyayı ben geceden beri yakın takip ettim. İşte imza atmayanlar da devreye girmeli veya işte sesini duyurmayanlar da sesini duyurmalı gibi tıpkı Gezi benzeri bir hadisenin bana göre altyapısı yapılıyor. Ben ısrarla vurguluyorum. Bu muhtıra dediğimiz 27 Nisan tarzı bir muhtıradır. Bir takım karanlık sağır odalarda kaleme alınmıştır. Şu an hala belli değil kim başlattı nerelerde imzalandı bir anda ülke gündemine nasıl oturdu ben bunların yapılacak istihbari çalışmayla tek tek her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve çıktığı anda da hukukun ve adaletin işleyerek bu yapıların muhakkak bir bedelini ödetilmesini ısrarla vurguluyorum.
"MUHALEFET BİRLİKTELİĞİNİ GÖSTERİYOR"
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan:
Muhalefet bunun altına imza atıyorsa birlikteliğini de gösteriyor demektir. Belki de iş birliği de var. Hatta metnin hazırlanmasında ve böyle bir hareketin yapılmasında ortaklıkları da var demektir. Olayın da o boyutuna bakmak lazım. Kim bunu kaleme aldırdı? Kim yazdı? Arkasında kim var? Nasıl bir araya geldiler ve nasıl bunu imzaladılar? Bunların açığa çıkması lazım. Demek ki muhalefetin de herhalde sahiplendiğine göre iş birliği var.
"KİMSE TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞAMAZ!"
Buradan kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Kimse Türkiye'ye ayar vermeye çalışamaz.
103 RAKAMI TESADÜF DEĞİL MANİDAR!
Emekli Binbaşı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: 103 kişi bir araya gelip bu şekilde bir bildiri yayınlamaları demokrasiye vurulabilecek olan bir darbe olarak değerlendirilebilir. 15 Temmuz'a 103 gün kala, 103 amiralin bu şekilde açıklama yapması tesadüf değil, manidardır!
YARGITAY ÜYESİ A HABER'DE: LANETLİYORUM KINIYORUM!
Yargıtay Üyesi Ali Doğan: 15 Temmuz hain darbesine yönelik ilk soruşturmayı başlatan zamanın Cumhuriyet Başsavcısı ve yine MİT Tırları olayındaki ilk karşı soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Başsavcısı olarak halen Yargıtay üyesiyim, şunu belirtmek istiyorum. Zaman kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini bir Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum. Türk hukuk sistemine ve anayasal düzene yönelecek suçlara karşı bir Yargıtay üyesi olarak Türk hukuk sisteminin ve demokrasinin yanında olduğumu açıkça belirtiyorum tüm kamuoyuna bunu bir Yargıtay üyesi olarak tekrar ilan etmek istiyorum. Yargıtay'ımız şüphesiz hukukun Türkiye'deki en yüksek temsil makamıdır. Ben de bir üye olarak hukuk sistemine yönelen ve darbe iması içeren bu bildiriye karşı hukuk sistemimizin demokrasimizin yanında olduğumu açık seçik belirtiyorum. Hukuk kurumlarımızın da tepki göstereceğine inanıyorum. Saygılarımı sunuyorum.
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: Kaos oluşturmak için her şeyin yapıldığını görüyoruz.
Akademisyen Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz: Türkiye'nin her alanda çok önemli adımlar attığı bu dönemde bildirinin gelmesi, bütün eleştirilerin tek merkezli bir yapıdan geldiğini bize gösteriyor!
Avukat Mehmet Sarı: Türkiye'deki demokratik düzene karşı, farklı arayışlar içerisindeler. Dolayısıyla sahayı hareketlendirecek çağrılarda bulunuyorlar!