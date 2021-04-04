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"Darbe çağrışımı olan bildiri 12 Mart Muhtırası'na benziyor!" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'e konuştu

104 amiralin imalı bildirisine yönelik tepkiler gelmeye devam ederken AK Parti Genel Başkanvekili  A Haber ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında bildiriyi değerlendirdi. Amirallerin bildirisinin 'na benzediğini söyleyen Kurtulmuş, yazılan metnin mavi vatan ile alakasının olmadığını ifade etti. Muhalefetin sessizliğine de değinen Kurtulmuş " partileri istiyorsa kendi partilerine davet etsin" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Darbe çağrışımı olan bildiri 12 Mart Muhtırası'na benziyor! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'e konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili 104 amiralin imalı bildirisini A Haber ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında değerlendirdi.

BİLDİRİ ÇOK İYİ TASARLANMIŞ

Bildirinin çok iyi tasarlandığı ve cümlelerin siyasi bir analiz sonucu yerleştirildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" cümlesinin bildirideki en kilit cümle olduğunu ifade etti.

12 MART MUHTIRASI'NA BENZİYOR

Yaşlı amiraller dahil 104 kişinin bir araya gelerek bu bildiriyi imzalamasının ciddi bir plan sonucu gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, bu mıhtıranın 'na benzetildiğini ifade etti. Kurtulmuş, bildirinin hükümete gözdağı verme ve millete parmak sallama için yazıldığını söyledi.

MAVİ VATANLA ALAKASI YOK

Bu bildirinin arkasında farklı güçlerin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu bildirinin Mavi vatan ile vatan sevgisiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

'nin büyük yatırımlar konusunda önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Kurtulmuş, bu girişimlerle Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti.

MUHALEFET NEDEN SESSİZ?

Muhalefetin konuya ilişkin sessizliğine değinen Kurtulmuş, bu bildirinin Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etti. " partileri istiyorsa kendi partilerine davet etsin" diyen Kurtulmuş millete parmak sallama dönemlerinin geride kaldığını ifade etti.

"28 ŞUBAT'IN HESABI SORULSAYDI..."

Soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bildirinin arkasında kimin olduğunun ortaya çıkarılacağını ifade etti. Kurtulmuş ayrıca "28 Şubat'ın hesabı tam olarak sorulsaydı böyle bir bildiriye cesaret edilemezdi" ifadelerini kullandı.

Bu AK Parti ve hükümetin değil Türkiye'nin meselesidir "BU AK PARTİ VE HÜKÜMETİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"

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