"Darbe çağrışımı olan bildiri 12 Mart Muhtırası'na benziyor!" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'e konuştu
104 amiralin darbe imalı bildirisine yönelik tepkiler gelmeye devam ederken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında bildiriyi değerlendirdi. Amirallerin bildirisinin 12 Mart Muhtırası'na benzediğini söyleyen Kurtulmuş, yazılan metnin mavi vatan ile alakasının olmadığını ifade etti. Muhalefetin sessizliğine de değinen Kurtulmuş "Muhalefet partileri istiyorsa kendi partilerine davet etsin" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 104 amiralin darbe imalı bildirisini A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında değerlendirdi.
BİLDİRİ ÇOK İYİ TASARLANMIŞ
Bildirinin çok iyi tasarlandığı ve cümlelerin siyasi bir analiz sonucu yerleştirildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" cümlesinin bildirideki en kilit cümle olduğunu ifade etti.
12 MART MUHTIRASI'NA BENZİYOR
Yaşlı amiraller dahil 104 kişinin bir araya gelerek bu bildiriyi imzalamasının ciddi bir plan sonucu gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş, bu mıhtıranın 12 Mart Muhtırası'na benzetildiğini ifade etti. Kurtulmuş, bildirinin hükümete gözdağı verme ve millete parmak sallama için yazıldığını söyledi.
MAVİ VATANLA ALAKASI YOK
Bu bildirinin arkasında farklı güçlerin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu bildirinin Mavi vatan ile vatan sevgisiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.
Türkiye'nin büyük yatırımlar konusunda önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Kurtulmuş, bu girişimlerle Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti.
MUHALEFET NEDEN SESSİZ?
Muhalefetin konuya ilişkin sessizliğine değinen Kurtulmuş, bu bildirinin Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etti. "Muhalefet partileri istiyorsa kendi partilerine davet etsin" diyen Kurtulmuş millete parmak sallama dönemlerinin geride kaldığını ifade etti.
"28 ŞUBAT'IN HESABI SORULSAYDI..."
Soruşturmanın şeffaf ve adil bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bildirinin arkasında kimin olduğunun ortaya çıkarılacağını ifade etti. Kurtulmuş ayrıca "28 Şubat'ın hesabı tam olarak sorulsaydı böyle bir bildiriye cesaret edilemezdi" ifadelerini kullandı.