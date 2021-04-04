BİLDİRİ ÇOK İYİ TASARLANMIŞ

Bildirinin çok iyi tasarlandığı ve cümlelerin siyasi bir analiz sonucu yerleştirildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" cümlesinin bildirideki en kilit cümle olduğunu ifade etti.