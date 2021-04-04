Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.