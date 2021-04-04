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Son dakika: Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti

Son dakika haberi... Dün gece saatlerinde emekli askerler tarafından yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili , re'sen soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;
04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

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