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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan skandal bildiriye imza atan 103 emekli amirale tepki: Ayaklarımızın altındadır

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , 103 amiral eskisinin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin çok net bir mesaj daha paylaştı. Altun sosyal medya hesabı üzerinden "’a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır.  Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler." diyerek milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine çok sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan skandal bildiriye imza atan 103 emekli amirale tepki: Ayaklarımızın altındadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 amiral eskisinin yayınladığı skandal bildiriye ilişkin çok net bir mesaj daha paylaştı.

Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler." diyerek milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine çok sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun mesajında ayrıca şu ifadelere de yer verdi.

"15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz."

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