İstanbul’un rengi ne? Hava kalitesi değişiyor mu? Uzman isim A Haber'de uyardı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN OLUŞUR?

Evlerimizde ısınıyoruz bunun için bir yakıt kullanıyoruz. Araçlarla bir yerden bir yere gidiyoruz araçlarımız yakıt kullanıyor. Evlerimizde ürünler kullanıyoruz sanayi tesisinde bunlar üretiliyor. Bütün bu aşamalarda biz aslında yer altında milyonlarca yıldır birikmiş olan fosil yakıtları daha çok kullanıyoruz. Ve bu kullandığımız fosil yakıtlarının yanması esnasında bize elektrik enerjisine dönüşebilir veya ısı enerjisine dönüşebilir ama bu esnada bol miktarda atmosfore parçacık halinde gaz halinde kirletici salıyoruz. İşte bunlar hava kirliliğidir hava kirliliğinin ana kaynaklarıdır.