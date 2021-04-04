İstanbul’un rengi ne? Hava kalitesi değişiyor mu? Uzman isim A Haber'de uyardı
Son dakika haberi... Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'un hava kalitesi değişiyor mu? Hava kirliliği neden oluşur? İstanbul'un rengi ne? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, canlı yayında yanıtladı.
Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'un hava kalitesi değişiyor mu? Hava kirliliği neden oluşur? İstanbul'un rengi ne? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, canlı yayında yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN OLUŞUR?
Evlerimizde ısınıyoruz bunun için bir yakıt kullanıyoruz. Araçlarla bir yerden bir yere gidiyoruz araçlarımız yakıt kullanıyor. Evlerimizde ürünler kullanıyoruz sanayi tesisinde bunlar üretiliyor. Bütün bu aşamalarda biz aslında yer altında milyonlarca yıldır birikmiş olan fosil yakıtları daha çok kullanıyoruz. Ve bu kullandığımız fosil yakıtlarının yanması esnasında bize elektrik enerjisine dönüşebilir veya ısı enerjisine dönüşebilir ama bu esnada bol miktarda atmosfore parçacık halinde gaz halinde kirletici salıyoruz. İşte bunlar hava kirliliğidir hava kirliliğinin ana kaynaklarıdır.
İSTANBUL'UN RENGİ NE?
Biz tabii ki havamızın kalitesini gözle göremiyoruz. Bunun için büyük ölçüm istasyonları gerekiyor. Ölçüm istasyonlarında 1 metreküp havadaki ne kadar kirletici madde var onları ölçüyoruz. Buradaki gram miligram cinsinden olduğu için bu bize anlam vermeyebilir biz bunu renklerle ifade ediyoruz.
Eğer gördüğümüz renk yeşil veya sarı ise; yeşil iyi demek sarı orta demek. İstanbul'a şu anda baktığımız zaman genellikle yeşil ve sarı olduğunu görüyoruz. Daha sonra zaman zaman turuncu olabiliyor meteorolojik şartlara bağlı olarak veya bizim yaptığımız etkinliklere bağlı olarak. Turuncu hassas, bu grupların biraz daha dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.
Daha sonra kırmızı, mor ve kahverengi şeklinde gidiyor. Tabii ki bu grupları İstanbul'da pek görmüyoruz. Bunlar görüldüğü zaman hepimizin havamızla ilgili biraz daha dikkat etmemiz gerektiği yaptığımız faaliyetleri biraz daha kısıtlamamız gerekiyor. Hava kirliliğini azaltmak için yapılması gereken enerjinin verimli kullanılması.