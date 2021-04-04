04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 103 emekli amiralin bildirisine sert tepki! “Haddinizi bilin!”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 103 emekli amiralin bildirisine sert tepki! “Haddinizi bilin!”

Son dakika haberi... İletişim Başkanı ; aralarında , ’nın da bulunduğu 103 emekli amiralin ’ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan kritik bir mesaj paylaşan Fahrettin Altun, "O eskide kaldı! Bu millet ’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!” ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
İleti��im Başkanı Fahrettin Altun'dan 103 emekli amiralin bildirisine sert tepki! “Haddinizi bilin!”

İletişim Başkanı ; aralarında , 'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin 'ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Fahrettin Altun; "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O eskide kaldı! Bu millet 'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" dedi.


"NE HAKLA MİLLİ İRADENİN MEŞRU TEMSİLCİLERİNE PARMAK SALLIYORSUNUZ?

Altun, şöyle devam etti:

"Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"

MUHAMMED UZUN / SABAH


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA