İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 103 emekli amiralin bildirisine sert tepki! “Haddinizi bilin!”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun; aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.



"HADDİNİZİ BİLİN"



Fahrettin Altun; "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" dedi.