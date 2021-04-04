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Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ’dan 103 amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili çarpıcı açıklamalar

ekranlarına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı , 103 emekli amiralin siyasete müdahale etme çabasını değerlendirdi. Skandal bildiride haddi aşan ifadeler olduğunu kaydeden Başbuğ, söz konusu metnin son derece manidar olduğunu aktardı.

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Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ’dan 103 amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

Bildiri biraz önce elime geçti, okudum. Bir kısmına hakimim. Yazılanlarda gerçekten akılla çelişen, iradeyi test eden, inanılmaz haddini aşan ifadeler ve cümleler var.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ’dan 103 amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili çarpıcı açıklamalar TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI BAŞBUĞ'DAN 103 AMİRALİN İMZALADIĞI SKANDAL BİLDİRİYLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

''SON DERECE MANİDARDIR''

Bu tam bir ihanet belgesi zira ülkeyle ilgili onca tuzak, onca ihanet varken, ülke içinde hala birçok odağın süreci tersine döndürmek, ülkeyi farklı noktalara getirmek için çabası varken, bunları görmeyip de devletin, milletin ve onu temsil eden siyasi iradenin almış olduğu tedbirlere yönelik haddi aşan ifadelerin kaleme alınması ve bunun altına da sözde amirallerin imza atması son derece manidardır.

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