Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ’dan 103 amiralin imzaladığı skandal bildiriyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

Bildiri biraz önce elime geçti, okudum. Bir kısmına hakimim. Yazılanlarda gerçekten akılla çelişen, iradeyi test eden, inanılmaz haddini aşan ifadeler ve cümleler var.

''SON DERECE MANİDARDIR''

Bu tam bir ihanet belgesi zira ülkeyle ilgili onca tuzak, onca ihanet varken, ülke içinde hala birçok odağın süreci tersine döndürmek, ülkeyi farklı noktalara getirmek için çabası varken, bunları görmeyip de devletin, milletin ve onu temsil eden siyasi iradenin almış olduğu tedbirlere yönelik haddi aşan ifadelerin kaleme alınması ve bunun altına da sözde amirallerin imza atması son derece manidardır.