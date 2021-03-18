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Son dakika: Büyük zaferin 106. yıl dönümü! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar: Milli şuur merkezimizdir

Son dakika haberi... destanının 106. yıl dönümünde kahraman şehitlerimiz rahmet anılıyor. muhabiri Necat Kırbulut detayları bölgeden aktardı. Başkanı , A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Şentop, "tarihimizin en büyük zaferidir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: Büyük zaferin 106. yıl dönümü! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar: Milli şuur merkezimizdir

"Çanakkale Geçilmez" ruhuyla tarihe geçen şehitler destanın 106. yıl dönümünde anılıyor. Başkanı , canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ZAFERİDİR"

Bizim tarihimizin en büyük zaferidir. Tabii bunda sadece savaşın büyüklüğü elde edilen topraklar bağlamında değil tarihin akışını değiştiren bir savaştır bu . 'nin büyük imkansızlıklar içerisinde onlarca yıllardır devam eden savaşlardan sonra birçok cephede yürüttüğü savaşlar içerisinde 'u korumak yani baş şehri korumak ve vatanın işgalini bu anlamda burada durdurmak için yürütülen bir savaş.

"MİLLİ ŞUUR MERKEZİDİR"

Burada az önce yan taraftaki kabir mezar taşına bakarken burada 16 yaşında bir şehidin de yattığını görüyoruz. Savaşlarda o kadar çok şehit vermişiz ki artık 15-16 yaşında gençlerimiz lise son sınıf öğrencileri buraya savaşmak için şehit olmak için gelmişler. 1915-16 yılında birçok lise mezun verememiş o tarihlerde. Burası aslında milli şuur merkezidir. Bir taraftan ne kadar yokluk içerisinde olsak da vatan müdaafasında sonuna kadar direneceğimizi gösteren bir kahramanlık hikayesi. Bir taraftan da mezar taşlarına baktığımızda 'nin her yerinden bütün illerinden ilçelerinden köylerinden gelen insanların omuz omuza vatanı korumak için nasıl birlikte hareket edebildiğini milli birlik ve beraberlik şuurunu nasıl burada somut olarak ortaya koyduklarını görüyoruz. Ben buranın özellikle genç yaşlı fark etmez herkesin görmesi gerektiği bir mekan olduğu kanaatindeyim. Milli şuur merkezi olarak burayı ilan etmeliyiz.

15 TEMMUZ'DA AYNI DURUŞ

Değişen çok fazla bir şey yok. Yine aynı şekilde Türkiye ile ilgili olarak Türkiye'nin milletiyle vatanıyla ilgili olarak suikast kötü niyet içerisinde bulunan bazı devletler var bazı toplumlar var. Ama bizim 'de gösterdiğimiz şuur sadece bir defaya o tarihe mahsus bir şey değil. Bu şuur milletimizin bin yıldır sahip olduğu şuurun Çanakkale'deki bir tezahürüydü. Onu o zaman nasıl ortaya koyduysak sonraki yıllarda sonraki zamanlarda da benzer tehditler karşısında da ortaya koyduk. En son yakın zamanda 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe ismi süsüyle ortaya çıkan bir işgal teşebbüsü karşısında da milletimiz her yerde bütün aynı şekilde illerimizde ilçelerimizde köylerimizde o hainlerin karşısında aynı duruşu milli şuurla ortaya koydular. İmkansızlıklar içinde olsa da uçaklara karşı tanklara karşı çıplak elleriyle mücadele ettiler. Türkiye'nin dostluğu kıymetli bir dostluktur. Düşmanlığı da tehlikelidir. Herkesin başta Çanakkale olmak üzere tarihin sayfalarına yazılan büyük zaferlerimizden ibret almasını ve Türkiye'nin dostluğunun kıymetini bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Büyük zaferin 106. yıl dönümü BÜYÜK ZAFERİN 106. YIL DÖNÜMÜ

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