15 TEMMUZ'DA AYNI DURUŞ

Değişen çok fazla bir şey yok. Yine aynı şekilde Türkiye ile ilgili olarak Türkiye'nin milletiyle vatanıyla ilgili olarak suikast kötü niyet içerisinde bulunan bazı devletler var bazı toplumlar var. Ama bizim Çanakkale'de gösterdiğimiz şuur sadece bir defaya o tarihe mahsus bir şey değil. Bu şuur milletimizin bin yıldır sahip olduğu şuurun Çanakkale'deki bir tezahürüydü. Onu o zaman nasıl ortaya koyduysak sonraki yıllarda sonraki zamanlarda da benzer tehditler karşısında da ortaya koyduk. En son yakın zamanda 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe ismi süsüyle ortaya çıkan bir işgal teşebbüsü karşısında da milletimiz her yerde bütün aynı şekilde illerimizde ilçelerimizde köylerimizde o hainlerin karşısında aynı duruşu milli şuurla ortaya koydular. İmkansızlıklar içinde olsa da uçaklara karşı tanklara karşı çıplak elleriyle mücadele ettiler. Türkiye'nin dostluğu kıymetli bir dostluktur. Düşmanlığı da tehlikelidir. Herkesin başta Çanakkale olmak üzere tarihin sayfalarına yazılan büyük zaferlerimizden ibret almasını ve Türkiye'nin dostluğunun kıymetini bilmesi gerektiğini düşünüyorum.