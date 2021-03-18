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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalanı A Haber canlı yayınında çöktü

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı 'nun grup toplantısında 'nın kapalı olduğunu ve devletin Vanlıları cezalandırdığını iddia etmişti. ekibinden Mehmet Geçgel, Kılıçdaroğlu'nun iddiası üzerine sözü edilen sınır kapısına gitti. Geçgel, Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi sınır kapısının kapalı olmadığını ve vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında giriş-çıkış yapabildiğini söyledi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu. Ancak kapının sabah akşam açık olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılar A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.

Geçgel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığını sınır kapısını 08-17 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. İran'dan turistlerin Van'a sınır kapısı üzerinden geldiği anlar ise A Haber canlı yayınında görüntülendi. Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çöktü.

İşte o anlar...

Kılıçdaroğlunun yalanı A Haber canlı yayınında çöktü KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI A HABER CANLI YAYININDA ÇÖKTÜ
Kılıçdaroğlunun “gümrük” iddiası boşa çıktı

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