16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri PKK’nın mağara yapısı ne anlatıyor? Türkiye’ye verilen mesaj ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın A Haber’de yorumladı

PKK’nın mağara yapısı ne anlatıyor? Türkiye’ye verilen mesaj ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın A Haber’de yorumladı

’da 13 Türk vatandaşını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK’nın Gara’daki yapılanması tartışılmaya devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı , PKK’ya verilen silah ve teçhizatlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Caşın, Gara’daki PKK tünelleri arkasında yatan mühendislik ve güçlerle ilgili ipucu verdi. Caşın ayrıca, Türkiye'ye karşı kurulan tuzağa dikkat çekti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL

Uluslararası İlişkiler Uzmanı 'ın 'de yayınlanan "" programında yaptığı açıklamalar şöyle;

GARA'DAKİ MAĞARANIN ŞİFRELERİ

Bu silahları, gece görüş sistemlerini bunlara kim verdi ? Bu soru çok önemli. İkinci husus 'daki mağaraya ilişkin Genelkurmay Başkanımızın göstermiş olduğu ve rehinelerin tutulduğu mağaralardaki düzeni kim verdi? Bu kadar yüksek irtifaya, elektriği, gıdayı kim verdi? Bir defa mağaradaki labirentlerin yapılması için beton olmadan olmaz. Kim bu mağarayı tasarladı. Burada bir mühendisliğin olduğunu görüyoruz.

"PKK'NIN AKIL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Aynı Suriye'de olduğu gibi istihkâmların da bunlara yardım ettiğini görüyoruz. Teröristler ne zaman ki yakalanacağını anlıyor bu yüksek irtifadan paramotorla kaçıyor. Fakat 7-24 istihbarat sistemlerimizi, keşif gözetleme İHA araçlarımız bunları yakalıyor ve imha ediyor. Demek ki sınırın yaklaşık 40 km. ötesinde, hemen bizim dibimizde böyle bir mağarayı PKK'nın akıl etmesi mümkün değil.

TÜRKİYE'YE VERİLEN MESAJ NE?

Türkiye üzerinden "Siz bizle masaya oturun, tekrar eski günlere dönelim ve al-ver yapalım" şeklinde bir propaganda yapılıyor. Türkiye bu oyuna gelmedi ve asla gelmeyecek. İkinci husus, "Türkiye masaya oturmadı. Bakın kendi evlatlarını kendileri vurdu" şeklinde bir propaganda!

PKK’nın mağara yapısı ne anlatıyor? Türkiye’ye verilen mesaj ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın A Haber’de yorumladı PKK’NIN MAĞARA YAPISI NE ANLATIYOR? TÜRKİYE’YE VERİLEN MESAJ NE? ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI MESUT HAKKI CAŞIN A HABER’DE YORUMLADI

"BU BİR KATLİAMDIR! HESABI SORULDU; SORULACAK"

Üçüncü husus ise, uluslararası arası hukuk açısından terör örgütünün yaptığı eylem belli. Yani 13 rehinenin infaz edilmesi, onları çeşitleri yerlerinden makineli tüfekle vurulmaları bir katliamdır. İşkencenin yapılması insan haklarına aykırı ve en sonunda da rehinelerin öldürülmesi bir insanlık suçudur ve katliamdır. Bu katliama ortak olup görmezden gelenler, siyasi ve prestij desteği verenler hem uluslararası adaletin hem de Türk milletinin vicdanında suçludurlar. Hesabı soruldu, yeri ve zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır. PKK mağlup edilecektir.

Türkiye'den ABD'ye PKK tepkisi! PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler katilin adını koymamak için gayret sarfediyor! TÜRKİYE'DEN ABD'YE PKK TEPKİSİ! "PKK'NIN HER HAREKETİNİ AVUÇLARININ İÇİ GİBİ BİLENLER KATİLİN ADINI KOYMAMAK İÇİN GAYRET SARFEDİYOR!"
A HABER ANALİZ | İşte PKK katliamları! “PKK’yı terör örgütü görmüyorum” diyen Selahattin Demirtaş’ı unutma A HABER ANALİZ | İŞTE PKK KATLİAMLARI! “PKK’YI TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMÜYORUM” DİYEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ’I UNUTMA
PKK’nın şah damarı Gara Dağı'na Kartal Pençesi! İnlerine girdik... PKK’NIN ŞAH DAMARI GARA DAĞI'NA KARTAL PENÇESİ! İNLERİNE GİRDİK...
TSK Gara harekatıyla dünyaya ne mesaj veriyor? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'dan A Haber'e önemli açıklamalar TSK GARA HAREKATIYLA DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR? EMEKLİ TUĞGENERAL İHSAN BAŞBOZKURT'DAN A HABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Gara harekatı neden önemli? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de anlattı GARA HAREKATI NEDEN ÖNEMLİ? EMEKLİ TUĞGENERAL ÖZGÜR TÖR A HABER'DE ANLATTI
Başkan Erdoğan Gara operasyonun yapıldığı gece neler olduğunu anlattı BAŞKAN ERDOĞAN GARA OPERASYONUN YAPILDIĞI GECE NELER OLDUĞUNU ANLATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA