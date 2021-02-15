Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın'ın A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yaptığı açıklamalar şöyle;

GARA'DAKİ MAĞARANIN ŞİFRELERİ

Bu silahları, gece görüş sistemlerini bunlara kim verdi ? Bu soru çok önemli. İkinci husus Gara'daki mağaraya ilişkin Genelkurmay Başkanımızın göstermiş olduğu ve rehinelerin tutulduğu mağaralardaki düzeni kim verdi? Bu kadar yüksek irtifaya, elektriği, gıdayı kim verdi? Bir defa mağaradaki labirentlerin yapılması için beton olmadan olmaz. Kim bu mağarayı tasarladı. Burada bir mühendisliğin olduğunu görüyoruz.