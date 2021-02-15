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Türkiye'den ABD'ye PKK tepkisi! "PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler katilin adını koymamak için gayret sarfediyor!"

AK Parti Sözcüsü 'nin 'daki saldırısına yönelik tavrına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Çelik "PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıya yönelik yapılan açıklamada "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa" denilmişti.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Türkiye'den ABD'ye PKK tepkisi! PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler katilin adını koymamak için gayret sarfediyor!

AK Parti Sözcüsü 'nın 'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesinin ardından 'nin tavrını sert bir şekilde eleştirdi.

SÖZCÜ ÖMER ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI...

"PKK'YI AVCUNUN İÇİ GİBİ BİLENLER..."

PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir.

müttefiki 'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır.

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LANETLEMEYEN MÜCADELEDEN BAHSETMESİN

Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

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