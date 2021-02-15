Türkiye'den ABD'ye PKK tepkisi! "PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler katilin adını koymamak için gayret sarfediyor!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Gara'daki PKK saldırısına yönelik tavrına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Çelik "PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar." ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıya yönelik yapılan açıklamada "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa" denilmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesinin ardından ABD'nin tavrını sert bir şekilde eleştirdi.
SÖZCÜ ÖMER ÇELİK'İN PAYLAŞIMLARI...
"PKK'YI AVCUNUN İÇİ GİBİ BİLENLER..."
PKK'ya silah verirken adresini bilenler, PKK katliam yaptığı zaman adresini kaybediyorlar. PKK'nın her hareketini avuçlarının içi gibi bilenler, PKK vatandaşlarımızı öldürdüğü zaman katilin adını koymamak için gayret sarfediyorlar. Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir.
LANETLEMEYEN MÜCADELEDEN BAHSETMESİN
Türkiye, terör örgütü PKK ve tüm kolları ile amansız bir mücadele içerisindedir ve müttefiklerinden ilkeli bir destek beklemektedir! PKK terör örgütünü net şekilde lanetlemeyenlerin terörle mücadeleden bahsetmesi sözkonusu olamaz.
NE OLMUŞTU?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.