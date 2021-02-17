17 Şubat 2021, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

Son dakika ekonomi haberleri... Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? ne kadar oldu? altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? ekonomi müdürü altının pandemi yolculuğunu canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altın ne kadar oldu? Tam altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem altının pandemi yolculuğunu A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

ALTINDA BALON SÖNÜYOR

- KASIMDA 541 LİRA OLAN GRAM ALTIN YÜZDE 25 GERİLEDİ

- YILBAŞINDAN BU YANA ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 11.2 OLDU

- KASIMDA 2075 DOLARI GÖREN ONS YÜZDE 13.5 GERİLEDİ

- YILBAŞINDAN BU YANA ONS KAYBI YÜZDE 5.5 OLDU

- GRAM ALTIN EN SON 22 TEMMUZ 2020'DE 403 LİRA OLMUŞTU

Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

ALTININ PANDEMİ YOLCULUĞU

Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

ALTIN YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!

Canlı yayında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan Erdem, "Altında geriye dönüş başladı. Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Dün 403 liraya kadar gram altın geriledi. Ama uzmanlar orta uzun vadede tekrar yükselebileceğini söylüyorlar. Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım altın yatırımı yaparken." dedi.

Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

ALTIN NE KADAR OLDU?

Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu

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