Son dakika: Altında balon sönüyor! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altının pandemi yolculuğu
Son dakika ekonomi haberleri... Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altın ne kadar oldu? Tam altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem altının pandemi yolculuğunu A Haber canlı yayınında anlattı.
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altın ne kadar oldu? Tam altın ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem altının pandemi yolculuğunu A Haber canlı yayınında anlattı.
ALTINDA BALON SÖNÜYOR
- KASIMDA 541 LİRA OLAN GRAM ALTIN YÜZDE 25 GERİLEDİ
- YILBAŞINDAN BU YANA ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 11.2 OLDU
- KASIMDA 2075 DOLARI GÖREN ONS YÜZDE 13.5 GERİLEDİ
- YILBAŞINDAN BU YANA ONS KAYBI YÜZDE 5.5 OLDU
- GRAM ALTIN EN SON 22 TEMMUZ 2020'DE 403 LİRA OLMUŞTU
ALTININ PANDEMİ YOLCULUĞU
ALTIN YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!
Canlı yayında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan Erdem, "Altında geriye dönüş başladı. Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Dün 403 liraya kadar gram altın geriledi. Ama uzmanlar orta uzun vadede tekrar yükselebileceğini söylüyorlar. Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım altın yatırımı yaparken." dedi.
ALTIN NE KADAR OLDU?