ALTIN YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!

Canlı yayında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulunan Erdem, "Altında geriye dönüş başladı. Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Dün 403 liraya kadar gram altın geriledi. Ama uzmanlar orta uzun vadede tekrar yükselebileceğini söylüyorlar. Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar oluyor. O yüzden dikkatli olmak lazım altın yatırımı yaparken." dedi.