A HABER ANALİZ | İşte PKK katliamları! “PKK’yı terör örgütü görmüyorum” diyen Selahattin Demirtaş’ı unutma

Türkiye içeride ve dışarıda terör örgütlerinin kökünü kazımak için destan yazıyor. Eli kanlı teröristleri kirli emelleri için kullanan odaklar da Türkiye’nin meşru hakkı olan bu operasyona her fırsatta karşı çıkıyor. Hem de gözü dönmüş bu teröristlerin yıllar boyunca yaptıkları katliamları görmezden gelerek... Öte yandan vatandaş, şu an “teröre destek” suçundan hapis yatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “PKK’yı terör örgütü olarak görmüyoruz” sözlerini de unutmadı. Son olarak kalleş terör örgütü PKK Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eti. Ve bu katliam bardağı taşıran son damla oldu. Terör örgütü PKK bugüne kadar hangi katliamları gerçekleştirdi? İşte A Haber’in analiz haberi…

Türkiye içeride ve dışarıda terör örgütlerinin kökünü kazımak için destan yazıyor. Eli kanlı teröristleri kirli emelleri için kullanan odaklar da Türkiye'nin meşru hakkı olan bu operasyona her fırsatta karşı çıkıyor.

Hem de gözü dönmüş bu teröristlerin yıllar boyunca yaptıkları katliamları görmezden gelerek...

Öte yandan vatandaş, şu an "teröre destek" suçundan hapis yatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz" sözlerini de unutmadı.

Son olarak kalleş terör örgütü PKK Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eti.

Ve bu katliam bardağı taşıran son damla oldu. Terör örgütü PKK bugüne kadar hangi katliamları gerçekleştirdi? İşte A Haber'in analiz haberi…