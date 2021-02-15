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PKK’nın mağara yapısı ne anlatıyor? Türkiye’ye verilen mesaj ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın A Haber’de yorumladı

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 22:23
Güncelleme:15.02.2021 23:01
Gara’da 13 Türk vatandaşını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK’nın Gara’daki yapılanması tartışılmaya devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, PKK’ya verilen silah ve teçhizatlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Caşın, Gara’daki PKK tünelleri arkasında yatan mühendislik ve güçlerle ilgili ipucu verdi. Caşın ayrıca, Türkiye'ye karşı kurulan tuzağa dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın'ın A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında yaptığı açıklamalar şöyle;

GARA'DAKİ MAĞARANIN ŞİFRELERİ

Bu silahları, gece görüş sistemlerini bunlara kim verdi ? Bu soru çok önemli. İkinci husus Gara'daki mağaraya ilişkin Genelkurmay Başkanımızın göstermiş olduğu ve rehinelerin tutulduğu mağaralardaki düzeni kim verdi? Bu kadar yüksek irtifaya, elektriği, gıdayı kim verdi? Bir defa mağaradaki labirentlerin yapılması için beton olmadan olmaz. Kim bu mağarayı tasarladı. Burada bir mühendisliğin olduğunu görüyoruz.

"PKK'NIN AKIL ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Aynı Suriye'de olduğu gibi istihkâmların da bunlara yardım ettiğini görüyoruz. Teröristler ne zaman ki yakalanacağını anlıyor bu yüksek irtifadan paramotorla kaçıyor. Fakat 7-24 istihbarat sistemlerimizi, keşif gözetleme İHA araçlarımız bunları yakalıyor ve imha ediyor. Demek ki sınırın yaklaşık 40 km. ötesinde, hemen bizim dibimizde böyle bir mağarayı PKK'nın akıl etmesi mümkün değil.

TÜRKİYE'YE VERİLEN MESAJ NE?

Türkiye üzerinden "Siz bizle masaya oturun, tekrar eski günlere dönelim ve al-ver yapalım" şeklinde bir propaganda yapılıyor. Türkiye bu oyuna gelmedi ve asla gelmeyecek. İkinci husus, "Türkiye masaya oturmadı. Bakın kendi evlatlarını kendileri vurdu" şeklinde bir propaganda!

"BU BİR KATLİAMDIR! HESABI SORULDU; SORULACAK"

Üçüncü husus ise, uluslararası arası hukuk açısından terör örgütünün yaptığı eylem belli. Yani 13 rehinenin infaz edilmesi, onları çeşitleri yerlerinden makineli tüfekle vurulmaları bir katliamdır. İşkencenin yapılması insan haklarına aykırı ve en sonunda da rehinelerin öldürülmesi bir insanlık suçudur ve katliamdır. Bu katliama ortak olup görmezden gelenler, siyasi ve prestij desteği verenler hem uluslararası adaletin hem de Türk milletinin vicdanında suçludurlar. Hesabı soruldu, yeri ve zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır. PKK mağlup edilecektir.


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