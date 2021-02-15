Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri! 51 PKK’lının öldürüldüğü operasyonda neler yaşandı?

"ZOR BİR MAĞARA"

Ve en önemlisi de savaş uçaklarının yapmış oldukları harekatlar sırasında mağara girişlerinin az etkilenmesi gerekiyor. Yaklaşık 120-130 cm'lik bir yükseklik var. Eğilerek girmeniz gerekiyor. Bu mağaralarda kokudan dolayı hayvan bağlasanız durmaz.

GARA'DAKİ MAĞARANIN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Gara'daki mağaranın özelliği ise beton olmasıdır. İç kısımları ise naylonlarla kaplanmış durumda. Daha modern bir yapı. Ve Gara'daki mağara terör örgütü PKK'nın cezaevi konumundadır.