Kadir Topbaş vefat etti! Numan Kurtulmuş: ALLAH mekanını cennet eylesin

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş'ın vefatı sonrası A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ALLAH mekanını cennet eylesin. Ailecek uzun yıllardır tanışıyorduk, birlikte uzun süre görev yaptık, benden yaşça büyüktür abimizdir. Kişiliğiyle tam manasıyla bir İstanbul beyefendisiydi. İstanbul'a olan tutkusuyla hepimizin hafızlarında yer etmiş bir isimdir. Kadir abi sevecen kuşatıcı tavrı, problem oluştırmayan problem çözücü tavrı onun en önemli özelliğidir." ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Öte yandan Kurtulmuş, Kadir Topbaş'ın İstanbul'a yaptığı önemli hizmetleri de anlattı.