AK Parti'den Kadir Topbaş'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: İstanbul beyefendisini kaybettik

16 Kasım tarihinde koronavirüs tedavi gören eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş, 13 yıl boyunca İBB Başkanı olarak görev yapmıştı. AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Topbaş'ın vefatına ilişkin A Haber canlı yayınında konuştu "İstanbul beyefendisini kaybettik. Kadir başkan uzun yıllar çok değerli hizmetleri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızla çok uzun yıllar siyaset yapmış büyüğümüzdü, abimizdi... Ben de siyasi çalışmalarımızda çok yakın çalışmıştır. Çok sevilen bir insandı. ALLAH gani gani rahmet eylesin. İstanbul bir değerini yitirdi. Tüm İstanbul halkının başı sağolsun, ALLAH ailesine sabır versin. Gülümsemesi ve çalışmalarıyla örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.

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