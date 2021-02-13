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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Tevfik Göksu Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Büyük emekleri vardı üzerimizde... Giriş: 13.02.2021 16:33 Güncelleme:13.02.2021 16:34 Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kadir Topbaş ile Refah Partisi döneminden AK Parti yıllarına kadar birlikte çalıştığını ifade etti. Göksu, "Büyük emekleri vardı üzerimizde, İstanbul'a 13 yıllık görevi süresince güzel işler, hatıralar bıraktı. İstanbullular bugün dualarla inanıyorum ki ona eşlik edecekler. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. DİĞER