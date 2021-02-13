Kenan Şahin Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Herkesin abisiydi...

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir süredi koronavirüs tedavisi görüyordu. 76 yaşındaki Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. A Haber canlı yayınına katılan eski Tuzla Belediye Başkanı Kenan Şahin, "Kadir Topbaş'ı 'Kadir abi' olarak tanımlardık, gerçekten herkesin abisiydi. Her zaman doğru yerlerde durdu. Güzel işler yaptı. Tamamıyla insan odaklıydı. İnsan tarafını hiç kaybetmedi. Rahmet diliyorum." ifadeleriyle duygularını ifade etti.