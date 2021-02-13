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Fatma Betül Sayan Kaya Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Davaya adanmış ömrüyle anılacak

A Haber
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Giriş: 13.02.2021 17:40
Güncelleme:13.02.2021 19:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili duygularını A Haber canlı yayınında aktardı. Kaya, "Çok üzgünüz başımız sağolsun, İstanbul Kadir ağabeyini kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı o sosyal belediyeciliğin bugünlere gelmesinde en büyük emeği olan kişidir Kadir Topbaş... İstanbul'a vizyon katmış bir isimdi. Davamız bir büyüğünü kaybetti. İstanbul'un Kadir ağabeyini, nezaketi, zarafeti, alçak gönüllülüğüyle hatırlayacağım. Gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi. Birçok seçim döneminde sağlık sorunları yaşamasına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olmuştum. Örnek bir insandı. Davaya adanmış ömrüyle anacağız."ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
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