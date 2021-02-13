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Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı

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Giriş: 13.02.2021 17:04
Güncelleme:13.02.2021 17:09
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören 76 yaşındaki eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan kötü haber geldi.

Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti.

KADİR TOPBAŞ, KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

"KADİR BEY'İN, İSTANBUL'A VE ÜLKEMİZE KATTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ"

Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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