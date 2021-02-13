Gara'nın stratejik önemi nedir? Bölgede ne kadar PKK’lı terörist var?
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 40 savaş uçağıyla harekat 39 terörist etkisiz hale getirildi, 50 hedef vuruldu. Gara harekatı Kandil provası mı? Gara'dan sonraki hedef Kandil mi? Harekat ne sonuçlar doğurur, Gara'dan sonraki hedef Kandil mi? Tüm soruların cevabını A Haber’in konuğu emekli albay İbrahim Keleş verdi.
Emekli albay İbrahim Keleş'in açıklamaları:
"Bu operasyon sıradan bir operasyon olarak değerlendirilemez. Daha öncede Gara'ya operasyon yapıyorduk ancak uçaklarla havadan bombardıman şeklinde yapıyorduk. Burası kuş uçuşu 40 kilometre mesafede olan bir yer.
Kandil, Sincar ve Gara buralar PKK'nın olduğu yerler. Ancak Kandil'in eski önemi kalmadı. Buraya yaptığımız nokta operasyonlarla terör örgütünün yöneticilerini yok ettik. Buranın boşaltıldığına dair duyumlar da var.
Buradan kaçanlar Gara'yı seçmiş durumda. Bazı yorumcularının dediği gibi Gara PKK'nın kalbi durumuna gelmiş halde. Kandil ve Sincar'a geçiş için kullanılacak bir nokta olarak önümüze çıkıyor. Bu operasyonların devamı gelir.
Burada hedef artık Irak'ın kuzeyinde PKK'nın nefes almasını önlemek ve bizim sınırımıza yaklaşmasını engellemek. Buralardan sızarak terör eylemleri yapıyorlardı bunlar engellenecek. Buralarda 20'ye yakın üs bölgesi kurduk ve bizim tarafımıza yaklaşmasını engelleyen bir strateji kurduk.
PKK Kandil'dan Gara ve Sincar'a geçiyor. Sincar'dan Suriye'nin kuzeyine atlama noktası orası. Yani lojistik kaynak hem Gara'da hem de Sincar'da var. Buralar adeta omurga gibi yerler. Omurganın belinin kırılması lazım orada. Gara operasyonu terör örgütü PKK'nın belinin kırılması demek.
Biz bu operasyonu Merkezi Irak Yönetimi ve Barzani Yönetimiyle birlikte koordineli şekilde yürütüyoruz. Zaten Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'da geçtiğimiz günlerde Irak'ta görüşmeler yaptı. Bizim orada 5 bin civarında personelimiz var ve bu çok büyük bir rakam.
Bu bölgelerde üsler oluşturulabilir. Bize doğru yönelecek noktaları kapatma stratejileri oluşturulabilir. Kandil'den ziyade Sincar'ın önemli olduğunu düşünüyorum. ABD'de yeni başkanın oraya atadığı isim Mc Gurk var. Bu isim PKK'ya plaket verirken ya da plaket alırken görüntülenen bir isim. Bizim aleyhimize çalışacak bir adamın terör örgütünden sorumlu olduğunu gördük. O nedenle Sincar burada çok kıymetli.
Çünkü bunlar Suriye'de başımıza bela açmaya çalışacaktır. Bizim Barış Pınarı bölgemizdeki kazanımları belki geriye çevirmeye çalışacaklardır. O nedenle bunda sonraki operasyonların yoğunlaşacağı saha olarak Sincar'ı düşünüyorum."