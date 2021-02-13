Bu bölgelerde üsler oluşturulabilir. Bize doğru yönelecek noktaları kapatma stratejileri oluşturulabilir. Kandil'den ziyade Sincar'ın önemli olduğunu düşünüyorum. ABD'de yeni başkanın oraya atadığı isim Mc Gurk var. Bu isim PKK'ya plaket verirken ya da plaket alırken görüntülenen bir isim. Bizim aleyhimize çalışacak bir adamın terör örgütünden sorumlu olduğunu gördük. O nedenle Sincar burada çok kıymetli.