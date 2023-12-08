Renault 2023 yılının son fiyat listesini açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos aralık ayı fiyat listesi
Renault, 2023 model sıfır araç modellerinin aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Fransız otomobil üreticisi, bu yeni fiyat listesinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, fiyatlarını korudu. Geçtiğimiz ay bazı modellerine 59 bin TL'ye varan zam uygulayan firma, aralık ayında fiyat politikasında stabil bir duruş sergilemeye karar verdi. İşte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi….
Fransız otomobil üreticisi Renault, uzun süredir beklenen 2023 model sıfır araç fiyatlarının aralık ayı güncel fiyat listesini nihayet yayınladı. Geçtiğimiz ay bazı modellerine 59 bin TL'ye kadar varan zam uygulayan otomotiv devi, aralık ayında ise fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak bu fiyat listesi, 2023 yılına ait son fiyatları kapsıyor. Renault, müşterilerine karşı fiyat politikasında istikrarlı bir duruş sergileyerek, tüketicilere daha öngörülebilir bir alım süreci sunma hedefini sürdürüyor. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…
RENAULT ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2024 Model Renault Clio;
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 949.900 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 988.900 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.041.900 TL
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.286.900 TL
2023 model Renault Taliant;
Joy 1.0 Sce 65 bg: 837.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 940.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.900 TL
2023 model ZOE E-TECH;
Intense R135: 1.348.900 TL
2023 Model Captur;
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.347.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.403.900 TL
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.538.000 TL
2023 Model MEGANE E-TECH;
Techno EV60 220 hp: 1.499.000 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.633.000 TL
2023 Model Megane Sedane;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.031.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.179.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.244.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.413.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.316.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.485.000 TL
2023 Model Austral;
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.699.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.987.000 TL
2023 Model Renault Koleos;
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.024.000 TL
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