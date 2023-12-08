Renault 2023 yılının son fiyat listesini açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos aralık ayı fiyat listesi

Fransız otomobil üreticisi Renault, uzun süredir beklenen 2023 model sıfır araç fiyatlarının aralık ayı güncel fiyat listesini nihayet yayınladı. Geçtiğimiz ay bazı modellerine 59 bin TL'ye kadar varan zam uygulayan otomotiv devi, aralık ayında ise fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak bu fiyat listesi, 2023 yılına ait son fiyatları kapsıyor. Renault, müşterilerine karşı fiyat politikasında istikrarlı bir duruş sergileyerek, tüketicilere daha öngörülebilir bir alım süreci sunma hedefini sürdürüyor. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…

RENAULT ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ