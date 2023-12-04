Toyota’dan 2023 yılının son kampanyası: 200 bin TL indirim geldi! 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları….

Geçtiğimiz ay olduğu gibi, Toyota aralık ayında da 2023 model sıfır araç modellerinde 200 bin TL'ye varan indirim kampanyasını sürdürüyor. 2024 model araçların bayiye girmeden önce son kampanyasını düzenleyen Japon otomotiv devi, aralık ayı sonuna kadar indirimli fiyat listesi ile müşterilerine avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edecek. Bu kampanya, Toyota'nın müşterilere sunduğu ekonomik avantajlarla dikkat çekiyor ve otomobil talebini artırmayı amaçlıyor. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Aralık ayı indirimli fiyat listesi...

TOYOTA ARALIK AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ