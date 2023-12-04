Yeni liste, 55 bin TL zam! Hyundai 2023 model yeni araç fiyatlarını açıkladı! İşte 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON fiyatları…
Bu ay içinde Hyundai, 2023 model sıfır araç modellerine zam uyguladı. Geçtiğimiz ay büyük bir indirim kampanyası düzenleyen Güney Koreli üretici, aralık ayında 55 bin TL'ye varan vatan zamlı fiyatlarla müşterilerinin karşısına çıktı. Yapılan zamlarla birlikte, Hyundai'nin fiyat politikasında önemli bir değişiklik yaşandığı gözlemleniyor. İşte Hyundai aralık ayı indirimli sıfır araç modellerinin tam listesi ve fiyatları…
Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini meraklılarıyla paylaştı. Son aylarda düzenlediği kampanyalarla dikkat çeken otomotiv devi, aralık ayı fiyat listesinde 55 bin TL'ye varan zam uygulama kararı aldı. Güncel fiyat listesinde, model ve paketlere göre değişen zam oranlarıyla ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor. Hyundai'nin bu fiyat politikası değişikliği, otomobil sektöründeki rekabetin dinamiklerini etkileme potansiyeli taşıyor. İşte 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin yeni fiyatları…
HYUNDAİ ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
2023 Model i10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 710.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 760.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 780.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 840.000 TL
2023 Model i20
1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 799.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 890.000 TL
1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 945.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.025.000 TL
1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 945.000 TL
1.0 T 100PS Style Benzin DCT 995.000 TL
1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.085.000 TL
2023 Model Elentra
1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.295.000 TL
1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.580.000 TL
2023 Model i20N
1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.360.000 TL
2023 Model Bayon
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 960.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 995.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.050.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.150.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.115.000 TL
2023 Model Kona
1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.665.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT: 1.695.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.730.000 TL
1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.715.000 TL
2023 Model TUCSON
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.575.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR * Benzin DCT 1.650.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.925.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR ** Dizel DCT 1.630.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 1.950.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik 2.195.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev*** Hibrit Otomatik 2.215.000 TL
2023 Model Santa FE Hibrit
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.900.000 TL
2023 Model IONIQ 5
125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.895.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.935.000 TL
2023 Model IONIQ 6
111 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.810.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.910.000 TL
2023 Model SATARIA
2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.395.000 TL
2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.490.000 TL
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