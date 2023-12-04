Yeni liste, 55 bin TL zam! Hyundai 2023 model yeni araç fiyatlarını açıkladı! İşte 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON fiyatları…

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini meraklılarıyla paylaştı. Son aylarda düzenlediği kampanyalarla dikkat çeken otomotiv devi, aralık ayı fiyat listesinde 55 bin TL'ye varan zam uygulama kararı aldı. Güncel fiyat listesinde, model ve paketlere göre değişen zam oranlarıyla ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor. Hyundai'nin bu fiyat politikası değişikliği, otomobil sektöründeki rekabetin dinamiklerini etkileme potansiyeli taşıyor. İşte 2023 Model Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin yeni fiyatları…

HYUNDAİ ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ