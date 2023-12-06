Chery modellerine 55 bin TL zam geldi! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 aralık ayı güncel fiyat listesi
Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modelleri için beklenen aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde kullanıcılarına sunduğu yeni nesil özellikler ve rekabetçi fiyat politikasıyla dikkat çeken Chery, yılın son fiyat listesinde bazı modellerine ve paketlerine 55 bin TL'ye varan zam uyguladı. İşte 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi…
Türkiye'nin en çok araç satan modelleri arasında adını duyuran Chery, 2023 model sıfır araçlarının aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Fiyat performansıyla dikkat çeken modelleriyle Türkiye pazarında güçlü bir varlık gösteren Chery, geçtiğimiz iki ay içerisinde bayi fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak aralık ayıyla birlikte, bazı modelleri ve paketleri için 55 bin TL'ye varan fiyat artışlarına gitme kararı aldı. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi…
CHERY ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
- Luxury: 1.490.000 TL
- Excellent: 1.590.000 TL
2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
- Comfort: 1.195.100 TL
- Luxury: 1.315.000 TL
- Excellent: 1.395.000 TL
2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi
- Comfort: 1.180.000 TL
- Luxury: 1.300.000 TL
- Excellent: 1.380.000 TL
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