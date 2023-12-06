Chery modellerine 55 bin TL zam geldi! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 aralık ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'nin en çok araç satan modelleri arasında adını duyuran Chery, 2023 model sıfır araçlarının aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Fiyat performansıyla dikkat çeken modelleriyle Türkiye pazarında güçlü bir varlık gösteren Chery, geçtiğimiz iki ay içerisinde bayi fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak aralık ayıyla birlikte, bazı modelleri ve paketleri için 55 bin TL'ye varan fiyat artışlarına gitme kararı aldı. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi…

CHERY ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi