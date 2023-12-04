Otomobil satışları yüzde 60,8 arttı! 1 milyon 74 bin sıfır araç satıldı | İşte en çok satan markalar
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.
2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu. 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.
Otomobil pazarı segmentlere göre;
Pazarın %89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 470.596 adetle %56 pay, B segmenti otomobiller 270.397 adetle %32,2 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,6 pay, 425.661 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, %20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
Otomobil pazarı motor tipine göre;
Benzinli otomobil satışları 561.053 adetle %66,7 pay, dizel otomobil satışları 121.511 adetle %14,4 pay, hibrit otomobil satışları 89.013 adetle %10,6 pay, Elektrikli otomobil satışları 60.101 adetle %7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 9.247 adetle %1,1 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;
160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %1737,9 artarak %69,4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %366 artarak %30,6 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre;
1600cc altındaki otomobil satışları %55,6 artarak %81,4 pay, •1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %65,3 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %89,3 artarak %0,3 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;
100-120 gr/km arasındaki otomobiller 302.615 adetle %36 pay, 140-160 gr/km arasındaki otomobiller 184.971 adetle %22 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller;
690.471 adetle %82,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 150.454 adetle %17,9 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;
Van gövde tipi %76,5 pay ve 178.304 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; Kamyonet gövde tipi %10,1 pay ve 23.608 adetle 2. sırada yer aldı.
İŞTE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...
- Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
- Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
- Memur maaşları güncellendi! TÜİK son dakika açıkladı, zamlı hesap oluştu! Öğretmen, avukat, polis, hemşire...
- ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...
- Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...
- Çalışan çalışmayan emeklinin IBAN'ına 17 Aralık itibarıyla yatacak! SGK SSK, BAĞ-KUR, EYT'linin tahsis numarasına göre ödeme takvimi...
- TOKİ'den açık arttırmayla 169 konut+192 iş yeri satışta! %25 peşinat ile kimler ev sahibi olabilir, başvuru nereden yapılır? 13-14 Aralık itibarıyla...
- Bedelli askerlik 2024 ücreti ne kadar olacak? Yeni zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu? MSB son durum...
- SSK, Bağ-Kur'luya enflasyon+10 puanlık zamlı maaş hesabı! %66,80'lık zamla kök maaşa 5 haneli değişim! 4 Aralık sabah saat 10'dan itibaren....
- EYT'siz kademeli erken emeklilik yaş/prim tablosu sıralandı! Şartlar tepeden tırnağa oluştu! SGK 1999 sonrası girişliye...