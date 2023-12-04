37 BİN TL ZAM! Fiat 2023 model araçların yeni fiyatını açıkladı! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat, 2023 model sıfır araçlarının Aralık ayı zamlı fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan İtalyan şirketi, satışlarında önemli bir paya sahip olan Egea modeline yönelik önemli bir fiyat revizyonuna gitti. En popüler modeli Egea'nın tüm paketlerine 37 bin TL'ye varan zam uygulayan Fiat, bu yeni zamla birlikte tüm listeyi baştan aşağı değiştirdi. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X yeni fiyat listesi….

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