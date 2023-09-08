Volkswagen Golf için üzücü haber geldi! Golf’ün motoru komple değişecek
Türkiye’de en çok satılan araç modellerinin başında yerini alan Volkswagen Golf için üzücü haber geldi. Alman otomotiv devi 2028 yılı itibari ile alışıla gelmiş motor seçeneklerine veda edeceğini yeni motor ile hayranlarının karşısına çıkacağını açıkladı.
Alman otomotiv devi, özellikle ülkemizde en çok satılan ve beğenilen modellerinden biri olan Golf için üzücü haber açıkladı. 1974 yılından bu yana üretilen Golf, Türkiye'de satış rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak firma 2028 yılı itibari ile herkesin alışık olduğu motor seçeneklerine veda edeceğini duyurdu. İşte merak edilen detaylar…
VOLKSWAGEN GOLF İÇTEN YANMALI MOTORA VEDA EDİYOR!
Dünya çapında büyük bir beğeni toplayan Volkswagen Golf 2028 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda ederek tamamen elektrik modele geçiş yapacağını açıkladı. Tamamen elektrikli araç modellerinin çoğalması ile birlikte Alman üretici, elektrikli araç modellerine geçişi hızlandırmak tüm adımları mevcut modelleri üzerinde bir bir atmaya deva mediyor.
VOLKSWAGEN GOLF'ÜN KISA TARİHÇESİ
Mayıs 1974'te Volkswagen, modern önden çekiş sürüşü sunan birinci nesil Golf'ü kaplumbağa modelinin halefi olarak tanıttı.
Selefi ve atası kaplumağa gibi, Golf Mk1 kalıcı ve nüfuslu olacağını kanıtladı. 1974'ten beri gerçekleştirilen kesintisiz üretimiyle, Golf geniş çapta başarı yakalayan, önden çekişli kompakt (hatchback) modellerinden ilki olmayı başardı.
ABD'de, Morris Mini, Honda N360 ve Fiat 128 sınırlı bir başarı elde ederken, Rabbit adıyla anılan Golf, Honda Civic ile birlikte, tıpkı kaplumbağanın 1960'larda Falcon ve Corvair, 1970'lerde yarı kompakt Vega ve Pinto'ya ilham kaynağı olduğu gibi, 1980'ler boyunca, Avrupa'da türemiş olan önden çekiş sürüşü sunan, Dodge Omni, Plymouth Horizon, Ford Escort ve Chevrolet Cavalier gibi Amerikan kompakt araçlarının üretilmesinin ateşleyicisi olmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Volkswagen Golf için üzücü haber geldi! Golf’ün motoru komple değişecek
- 5 VAKİT NAMAZ KILINIŞI ANLATIM | Namaz nasıl kılınır, niyet nasıl edilmeli? Rekatlarda hangi sure ve dualar okunmalı?
- Namaz vakitleri Günlük Diyanet | İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Erzurum, Antalya... Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı saat kaçta?
- Lise sınıf tekrarı var mı, geri mi geldi? Resmi Gazete'de yayımlandı, son dakika! Kaç ders zayıf gelirse sınıfta kalırım?
- İbn-i Sina saçlarınıza özel reçeteyi asırlar önce verdi! Beyazları tek tek ortadan kaldıracak yöntem!
- Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli maç saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- YKS ek tercih takvimi belli oldu mu, açıklandı mı 2023? YKS ikinci tercihler ne zaman başlayacak?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS 2023 tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Emekliye çifte maaş fırsatı geldi! 10 yıl prim + 55 yaşında emeklilik kapsama alındı! SGK girişi 1999 sonrasına kıdem tazminatı, yaş şartı...
- Emekliye %37 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.469 TL maaş müjdesi geldi! 7.500 TL maaş alana seyyanen, intibak...
- Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN il sorgulama ekranı ve isim listesi! Eylül ayı sosyal yardım paraları...
- Veli Eren Atay bulundu mu, haber var mı? Müge Anlı'daki kayıp Veli Eren kimdir, nerede kayboldu?