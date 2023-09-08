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Volkswagen Golf için üzücü haber geldi! Golf’ün motoru komple değişecek

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Volkswagen Golf için üzücü haber geldi! Golf’ün motoru komple değişecek

Türkiye’de en çok satılan araç modellerinin başında yerini alan Volkswagen Golf için üzücü haber geldi. Alman otomotiv devi 2028 yılı itibari ile alışıla gelmiş motor seçeneklerine veda edeceğini yeni motor ile hayranlarının karşısına çıkacağını açıkladı.

Alman otomotiv devi, özellikle ülkemizde en çok satılan ve beğenilen modellerinden biri olan Golf için üzücü haber açıkladı. 1974 yılından bu yana üretilen Golf, Türkiye'de satış rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak firma 2028 yılı itibari ile herkesin alışık olduğu motor seçeneklerine veda edeceğini duyurdu. İşte merak edilen detaylar…

VOLKSWAGEN GOLF İÇTEN YANMALI MOTORA VEDA EDİYOR!

Dünya çapında büyük bir beğeni toplayan Volkswagen Golf 2028 yılından itibaren içten yanmalı motorlara veda ederek tamamen elektrik modele geçiş yapacağını açıkladı. Tamamen elektrikli araç modellerinin çoğalması ile birlikte Alman üretici, elektrikli araç modellerine geçişi hızlandırmak tüm adımları mevcut modelleri üzerinde bir bir atmaya deva mediyor.

VOLKSWAGEN GOLF'ÜN KISA TARİHÇESİ

Mayıs 1974'te Volkswagen, modern önden çekiş sürüşü sunan birinci nesil Golf'ü kaplumbağa modelinin halefi olarak tanıttı.

Selefi ve atası kaplumağa gibi, Golf Mk1 kalıcı ve nüfuslu olacağını kanıtladı. 1974'ten beri gerçekleştirilen kesintisiz üretimiyle, Golf geniş çapta başarı yakalayan, önden çekişli kompakt (hatchback) modellerinden ilki olmayı başardı.

ABD'de, Morris Mini, Honda N360 ve Fiat 128 sınırlı bir başarı elde ederken, Rabbit adıyla anılan Golf, Honda Civic ile birlikte, tıpkı kaplumbağanın 1960'larda Falcon ve Corvair, 1970'lerde yarı kompakt Vega ve Pinto'ya ilham kaynağı olduğu gibi, 1980'ler boyunca, Avrupa'da türemiş olan önden çekiş sürüşü sunan, Dodge Omni, Plymouth Horizon, Ford Escort ve Chevrolet Cavalier gibi Amerikan kompakt araçlarının üretilmesinin ateşleyicisi olmuştur.

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