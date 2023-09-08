Volkswagen Golf için üzücü haber geldi! Golf’ün motoru komple değişecek

Alman otomotiv devi, özellikle ülkemizde en çok satılan ve beğenilen modellerinden biri olan Golf için üzücü haber açıkladı. 1974 yılından bu yana üretilen Golf, Türkiye'de satış rekorları kırmaya devam ediyor. Ancak firma 2028 yılı itibari ile herkesin alışık olduğu motor seçeneklerine veda edeceğini duyurdu. İşte merak edilen detaylar…