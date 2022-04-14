TOGG dönüşümün öncüsü olacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Seri üretim bandından indiriyoruz

"KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ"



Mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacında arttığına dikkat çeken Bakan Varank ," Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdı. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık HİBE desteği sağlayacağız.



Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum. Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ'lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir başka müjdeyi de bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz" dedi.