TOGG dönüşümün öncüsü olacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Seri üretim bandından indiriyoruz

"AR-GE'YE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK YATIRIM YAPIN"



Biz metal sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından öneminin farkındayız diyen Bakan Varank , "Sizlerin rekabetçiliğini artırmak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada sizlerden de beklentilerimiz var. Lütfen yeni ve verimli yöntemler denemekten asla çekinmeyin. Ar-Ge'ye her zamankinden daha çok yatırım yapın. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman sizlerle birlikte çalışmaya ve gerekli destekleri sunmaya hazırız" diyerek sözlerini noktaladı.



Bakan Varank'a konuşmasının ardından MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından hediye takdim edildi.







