CHP’li başkan Mehmet Uğur Sertaslan’dan yerli otomobil TOGG için tepki çeken sözler: TOGG milli bir proje değil! Ben sahiplenmem

"MİLLİ BİR PROJE DEĞİL, SAHİPLENMEM"

CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında yerli otomobil TOGG ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem. TOGG'un resmini yapacakmışız, AK Parti'nin projesi o, milli falan değil.