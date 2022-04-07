CHP'li başkan Mehmet Uğur Sertaslan'dan yerli otomobil TOGG için tepki çeken sözler: TOGG milli bir proje değil! Ben sahiplenmem
Son dakika haberine göre; CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın yerli otomobil TOGG'u hedef alan sözleri Belediye Meclisi'ni karıştırdı. Sertaslan, "TOGG milli bir proje değil! Ben sahiplenmem." dedi. Gerginlik sonrası Meclis'teki oturuma 15 dakika ara verildi.
CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yerli otomobil TOGG ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Gemlik belediye Meclisi toplantısında konuşan Sertaslan, yerli otomobilin AK Parti projesi olduğunu, milli bir proje olmadığını savununca gerginlik çıktı. Toplantıya 15 dakika ara verildikten sonra oturum yeniden devam etti.
"MİLLİ BİR PROJE DEĞİL, SAHİPLENMEM"
CHP'li Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında yerli otomobil TOGG ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem. TOGG'un resmini yapacakmışız, AK Parti'nin projesi o, milli falan değil.
MECLİS'TE GERGİNLİK ÇIKTI
CHP'li başkanın Türkiye'nin Otomobili projesi ile ilgili sözleri Cumhur İttifakı'nın tepkisine neden oldu. Belediye Meclisi toplantısı sırasında gerilim giderek tırmandı. Tansiyonun iyice yükselmesi ile toplantıya 15 dakika ara verildi.
YASAK AŞKINDAN DOĞAN ÇOCUĞU SAHİPLENMEMESİ İLE GÜNDEME GELDİ
Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, geçtiğimiz yıl yasak aşkı ile gündeme gelmişti. Sertaslan, yasak aşkından doğan çocuğunu kabul etmemişti.
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