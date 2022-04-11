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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

Koronavirüsle mücadele döneminde milyonlarca insan online satışa yoğunlaştı. Otomobil sektörünün derinden etkilenmesiyle birlikte online ortam araç alım satımları için de uygun hale getirildi. Yerli otomobil TOGG'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması bekleniyor. Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:49
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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

Pandemi döneminde hızlanan teknoloji kullanımı araç alım satımı için de yeni dönemin kapılarını araladı. Geçtiğimiz 2 yılda otomotiv sektöründe denenen online satış uygulamasını hem yetkili satıcılar hemde kullanıcılar sevdi. Yerli otomobil Togg'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması beklenirken, uygulamanın yıllara sari bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Böylece şaşalı plaza dönemi kapanacak. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.

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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

ARAÇ ALIM SATIMI İÇİN ŞAŞALI PLAZA DÖNEMİNİN SONUNA GELİNDİ

Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.

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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

ONLİNE SATIŞ DENEYİMİ TÜKETİCİLERİN HOŞUNA GİTTİ

Pandemi ile birlikte otomotiv sektöründe online satış denendi. Hem yetkili satıcılar hem de tüketiciler showroom'a gitmeden otomobil satın alma deneyimini sevdi.

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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

OTOMOTİV SEKTÖRÜ YENİ DÖNEME HAZIR

Yetkili satıcıları bir çatı altına toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptırdığı bir anket, otomotiv sektörünün online satışa hazır olduğunu ortaya koydu.