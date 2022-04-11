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Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek
Koronavirüsle mücadele döneminde milyonlarca insan online satışa yoğunlaştı. Otomobil sektörünün derinden etkilenmesiyle birlikte online ortam araç alım satımları için de uygun hale getirildi. Yerli otomobil TOGG'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması bekleniyor. Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:47Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:49