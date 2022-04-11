Otomobil alım satımlarında online dönem! Yerli ve milli otomobil TOGG da bu sisteme dahil edilecek

Pandemi döneminde hızlanan teknoloji kullanımı araç alım satımı için de yeni dönemin kapılarını araladı. Geçtiğimiz 2 yılda otomotiv sektöründe denenen online satış uygulamasını hem yetkili satıcılar hemde kullanıcılar sevdi. Yerli otomobil Togg'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması beklenirken, uygulamanın yıllara sari bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.