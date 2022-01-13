ÖTV haberleri son dakika 2022 | Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Son dakika haberi...Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.
ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek.
ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.
Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.
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