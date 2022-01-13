2021 en çok satan ikinci el arabalar | Markalar belli oldu! İşte otomobil alacakların merakla beklediği liste

Renault, 209 bin 491 adetle ikinci ve Ford 164 bin 553 adetle üçüncü oldu. Bunları 160 bin 353 adetle Fiat, 93 bin 360 adetle Opel, 85 bin 510 adetle BMW, 85 bin 334 adetle Mercedes-Benz, 82 bin 214 adetle Hyundai, 77 bin 339 adetle Peugeot ve 58 bin 973 adetle Toyota izledi. 398 bin 401 adetlik satış ise diğer markalardan geldi.