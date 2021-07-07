Alman ZDF'den dünya devi Volkswagen’e "Yerli otomobil" göndermesi: Rakibi geliyor
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobil Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Alman Televizyon Kanalı ZDF, "Türkiye'nin Otomobili, Tesla ve Volkswagen'e rakip mi?" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine dikkati çekerken Türk üretimi elektrikli SUV modelinin gelecek yılın sonunda banttan ineceğine vurgu yaptı. Otomobilin projesinde tüketicilerin istek ve beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığının hatırlatıldığı haberde, TOGG'un e-mobil pazarında bir devrim vadettiği, segmentindeki pazar payında da önemli bir rakip olarak ortaya çıkacağına dikkat çekildi.
Haberde, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın, "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz." ifadesine yer verildi. Karakaş'ın "Yalnızca elektrikle çalışan değil, aynı zamanda evdeki akıllı telefonlardan akıllı kahve makinelerine kadar bir uygulama aracılığıyla diğer bileşenlerle dijital olarak ağa bağlanabilen bir otomobilin prototipini gururla sundukları" şeklindeki sözlerine yer verilen haberde teknolojik olarak güncel bir ürünle ulusal ve uluslararası pazarın fethedilmek istendiğine vurgu yapıldı.
PAZARDA ÖNEMLİ BİR RAKİP
Otomobilin projesinde tüketicilerin istek ve beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığının hatırlatıldığı haberde, TOGG'un e-mobil pazarında bir devrim vadettiği, segmentindeki pazar payında da önemli bir rakip olarak ortaya çıkacağına dikkat çekildi.
"TÜRKİYE'NİN DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİ VAR"
Haberde, Türkiye'nin üretim ve proje için çok uygun bir yer olduğu kaydedilirken "Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Özellikle Almanya'dan birçok üretici, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında üretim yapıyor... Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteme hedefini doğrulamıştı." yorumu yapıldı.
Türkiye'nin otomotiv ihraç merkezi olduğu belirtilen haberde, Türkiye'de üretilen araçların yüzde 80'inin yurt dışına teslim edildiği, Türkiye'de iyi eğitilmiş kalifiye elemanların bulunduğu, işçilik maliyetlerinin de düşük olduğu belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2022 yılına kadar kendi elektrikli otomobilini yapacağını duyurduğun hatırlatıldığı haberde " Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteğini teyit etti." ifadesi de yer aldı.
Haberde, Karakaş'ın 27 yıl boyunca Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalıştığına ve Türkiye'ye dönmeden önce Alman şirketin toptan satış bölümünün başında olduğu bilgisi yer aldı.
MERCEDES VE VOLKSWAGEN'İN TASARIMLARINI YAPAN İSİM TRANSFER EDİLDİ
Mercedes ve Volkswagen modelleri için tasarımlar yapan Murat Günak'ın da baş tasarımcı olarak işe alındığına dikkati çekildi. Karakaş'ın, "Ben mühendisim. Sıfırdan bir şeyler yapmak her zaman hayalimdi." değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen haberde, Karakaş'ın bu hayalini Türkiye'de gerçekleştirmek istediğine yer verildi.
Ekibin yüksek motivasyonla çalıştığını belirten Karakaş, "Her taraftan destek alıyoruz. Sadece yatırımcılardan değil, devletten ve Türk basınından da destek alıyoruz" ifadesini kullandığını aktarıldı.
Haberde, iki yıl sonra modern Türkiye'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlanacağına işaret edilerek. "O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünün zirvesinde kendisini göstermek istiyor. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil bunun için güzel bir örnek olabilir" değerlendirmesi yapıldı.
"Business Insider" adlı internet sayfası da haberinde, "Business Insider Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni ziyaret etti: TOGG patronu Karakaş, Erdoğan'ın elektrikli-otomobil hayali üzerinde böyle çalışıyor" başlığını kullandı.
Karakaş'ın Türkiye'nin 60 yıllık otomotiv deneyimini bir "mobilite ekosistemine" dönüştürmek istediğine yer verildi. TOGG'un da tanıtıldığı haberde, ilk Türk elektrikli otomobilini piyasaya sürmek için Türkiye'de altı şirketin güçlerini birleştirdiği, şu anda 400 mühendis çalıştığını ve projeye 3,3 milyar avro yatırım yapmak istendiği kaydedildi.
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