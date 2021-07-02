2. el otomobil alacaklara önemli uyarı! 2. el arabaların fiyatı artacak mı?
2. el araç alacaklar otomobil piyasasında başlayan hareketliliği yakından takip ediyor. Kurban Bayramı öncesi 2. el otomobil fiyatlarındaki oynama alıcıların dikkatinden kaçmadı. Uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulunurken, otomobil alacaklara uyarılarda bulundu.
İkinci el otomotiv pazarında 2021 yılında yaşanan durgunluk, kısıtlamaların tamamen kaldırılması, bayram tatilinin yaklaşması ve yaz ayları ile yerini hareketli günlere bıraktı. Satışların ve fiyatların son durumunu sektörün temsilcilerine sorduk.
"TEMMUZ AYI DAHA HAREKETLİ OLACAK"
Pandeminin sebep olduğu kapanmaların etkisi ile ilk beş ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralma olduğunu belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "Haziran ayı itibarıyla pandemi şartlarının hafiflemesi, yaz dönemine giriyor olmamız ve dövize bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları sebebi ile hareketlilik başladı. Bu dönemde satışlarımız ilk beş ay ortalamamıza göre yüzde 100 arttı. Temmuz ayının, yaklaşan bayram sebebi ile daha da hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
"ALIM İÇİN DOĞRU DÖNEM"
Yıl boyunca yaşanan durgunluk sebebiyle ikinci el araç pazarında hala stok fazlası olduğunu söyleyen Gündoğan, şöyle devam etti:
"Ancak durgunluk kaynaklı ertelenmiş bir talep de söz konusu. Dolayısı ile bu iki unsur serbest piyasa şartlarında mutlaka birbirini dengeye getirecektir. Ancak kur seyri, sıfır araç arz kısıtları, pandemi şartlarındaki iyileşmeleri düşündüğümüzde talebin artacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."
Stok fazlası nedeniyle araç fiyatlarının henüz tam anlamıyla yükselmediğini belirten Gündoğan, alım için doğru bir dönem olduğunu belirtti.
"SADECE HAZİRAN AYINDA YÜZDE 5 ARTIŞ OLDU"
NTV'nin haberine göre; sadece Haziran ayında ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 5'lik bir artış olduğunu belirten, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Yılın başında geçen yıla göre düşük seyreden satışlar, tam kapanma sürecinin de etkisiyle Mayıs ayına kadar devam etti. Haziran ayında Mayıs ayının 2 katı araç satıldı. Ancak hala adetler geçen senenin uzağında. Haziran ayından itibaren başlayan hareketin Temmuz ayında daha da hızlanmasını bekliyoruz" dedi.
Temmuz ayında hayatın normale dönmesi, yaz aylarının etkisi, sıfır otomobildeki çip krizi ve yüksek fiyatların etkisiyle ikinci el otomobile olan talebin yeniden canlanacağını beklediklerini söyleyen Ayyıldız, şöyle devam etti:
"2020 Haziran'da yaşanan kademeli normalleşme ve kredi teşvikleriyle birlikte ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında 950 bin adetlik satış gerçekleşmiş ve ay bazında bir rekor kırılmıştı. Bu yıl, Temmuz ayı itibarıyla başlayacak olan normalleşme döneminde de otomobile olan talebin yeniden oluşacağını düşünüyoruz."
Ayyıldız, 1,5 yıldır bekleyen talep pandeminin etkisinin azalmasıyla kuvvetli bir tüketim patlaması beklediklerini de söyledi.
Ayyıldız ayrıca, sıfır araçlarda yaşanan çip krizinin bir süre daha devam edeceğini belirtirken, "Bu da ikinci el otomobile olan talebi bir miktar daha arttırabilir. Ek olarak, yaşanan çip krizinden dolayı da hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında artışlar görebiliriz" dedi.
Yaz dönemi boyunca talebin giderek artacağını da söyleyen Ayyıldız, araç alacak kişilerin taleplerini ertelememeleri önerisinde bulundu.
"SIFIR OTOMOBİL VE KUR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ UNSUR OLACAK"
Yılbaşından bu yana ikinci el otomobil piyasasında ciddi bir daralma olduğunu belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, kısıtlamaların gevşetilmesi, yaz aylarına girilmesi ve özellikle bayramın da yaklaşmasıyla beraber durgunluğun yerini hareketliliğe bıraktığını kaydetti.
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