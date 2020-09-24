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California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

ABD'nin eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.

Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

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