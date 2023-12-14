ADÜ lise mezunu personel alımı! Kadrolar açıklandı! İşte başvuru şartları ve detaylar…
Adnan Menderes Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolar için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az 50 KPSS puana sahip adaylar arasından görevlendirme yapacağını açıkladı. İşte merak edilen detaylar….
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartlar uyarınca Eczacı, Biyolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Temizlik Görevlisi, Şoför ve Gassal kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite yine başvuruda bulunacak adaylardan en az KPSS 50 puan şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı başvuruları 4 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 18 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte başvuru tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde "Duyurular" kısmından temin edilecektir)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. 2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5. Başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sigorta hizmet dökümü, (e-devletten hizmetdöküm türü olarak tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçilerek alınacak barkodlu hizmet döküm belgesi),
6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmekte olup, başvuru formuna yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak,
4. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
7. Başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ "50" (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
- ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
- Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
- Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...
- Günler ne zaman uzar ve kısalır? Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2023-2024? Bu yılın kış dönümü...
- Dünyanın en kötü 100 yemeği seçildi! İlk 10'da Türk yemeği de var
- Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB nasıl tur atlar?
- 1 Ocak resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2024 resmi tatil günleri...
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...