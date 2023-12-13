Çalışma saatleri kısalacak mı, ne zaman? Türkiye’deki ortalama işçi, memur çalışma saatleri kaç? Haftalık, esnek çalışma, gece mesaisi...

Çalışma saatleri, dünya genelinde yaklaşık bir yüzyıldır birçok ülkede benzer bir standart olan 8 saatlik çalışma günü ilkesine dayanmaktadır. Türkiye'de ise İş Kanunu çerçevesinde genel çalışma süresi haftada 45 saat olarak belirlenmişken, memurlar için bu süre haftalık 40 saat olarak uygulanmaktadır. İşte konuya ilişkin tüm son gelişmeler...

Pandemi sonrasında esnek ve uzaktan çalışma modelinin genişlemesi, çalışma hayatında yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine sebep oluyor. Bu bağlamda, çalışma saatleri sürelerinin azaltılması gibi farklı formüller üzerinde duruluyor.

Teknolojik değişim ve birim verimliliğindeki artış göz önüne alınarak, çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, çalışma saatlerinin tarihsel süreçte azalma eğiliminde olduğuna vurgu yapılıyor.