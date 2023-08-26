KPSS ŞARTI YOK! İŞKUR personel alım ilanı az önce duyuruldu! Başvuru tarihleri belli oldu! TYP temizlik görevlisi, KYK yurt personeli...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan KYK yurtları ile MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımlarının yapılacağı duyuruldu. İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan açıklama sonrası başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, TYP başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? İşkur işçi alımı başvuru ekranı!
İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 şehirde KPSS şartsız personel alınacak! Bu alımlar, gençlerin de iş dünyasıyla tanışmalarına, deneyim kazanmalarına ve ekonomik bağımsızlık sağlamalarına olanak tanıyacak bir fırsat sunuyor.İşte, TYP ve GSB personel alımı başvuru tarihleri...
GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı olacağını açıkladı.
-28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular yapılacak.
-28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihleri arasında ise koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için personel alımı başvuruları gerçekleştirilecek.
GSB PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacak Kadro dağılı ile ilgili bilgiler geldi.
-3.295 Büro personeli
-4.138 Destek personeli
-3.622 Koruma ve güvenlik görevlisi
-400 Psikolog
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağı açıklandıktan sonra gözler başvurulara çevrildi. GSB personel alımı başvuruları isee-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden online olarak yapılacak.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı genel şarları şunlardı;
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı
hariç)
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
2023 İŞKUR TYP BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2023 TYP başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB bünyesine alınacak destek personeline ilişkin ilan da henüz yayımlanmadı.
Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İŞKUR şubesinden başvuru yapılabiliyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı.
İlgili ilanlar ve alım sürecine dair gelişmeler netleştikçe, haberimizde bu konuya yer vereceğiz. Başvuru şartları, tarihleri ve detayları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şu şekildeydi;
Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma
18 yaşını tamamlamış olma
Emekli ve malul aylığı almama
Öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.
TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.
TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.
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- KPSS ŞARTI YOK! İŞKUR personel alım ilanı az önce duyuruldu! Başvuru tarihleri belli oldu! TYP temizlik görevlisi, KYK yurt personeli...
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