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Kuruluş Osman'da gecenin sahnesi: Osman Bey ve Malhun Hatun böyle karşılaştı

ekranlarının sevilen dizisi 46. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölümünde en dikkat çekici sahne ise ve 'un tanışmasıydı. İşte Kuruluş Osman 46. yeni bölüme damga vuran o sahne...

MEDYA
Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Kuruluş Osman'da gecenin sahnesi: Osman Bey ve Malhun Hatun böyle karşılaştı

''ın heyecanla takip edilen 46'ncı bölümünde, ve askerleri tarafından köşeye sıkıştırılan , ve alplerinin desteği sayesinde Nikola'nın tuzağını bozmayı başardı.

Kuruluş Osman'da gecenin sahnesi: Osman Bey ve Malhun Hatun böyle karşılaştı KURULUŞ OSMAN'DA GECENİN SAHNESİ: OSMAN BEY VE MALHUN HATUN BÖYLE KARŞILAŞTI

Nikola'nın tuzağına düşen 'i kurtarmak için adeta kendini feda ederek Nikola'nın kurduğu pusunun ortasına dalan Osman Bey, sayıca üstün Bizans kuvvetlerine karşı ölümüne bir mücadele verirken; Malhun Hatun ve alplerinin yetişmesiyle dengeler değişti.

Malhun Hatun "Yalnız değilsin Osman Bey" diyerek seslendiği 'nin yardımına koşarken, kılıç ve yaydaki maharetini göstererek savaşçı yönünü de gözler önüne serdi. Osman Bey'i ele geçirdiğini düşünen Nikola, işlerin tersine döndüğünü anlayınca kaçmaya başladı. Osman Bey, Nikola'nın peşine düşerken, Malhun Hatun da onları izledi. Nikola, askerlerini ölüme yollayıp feda ederek kaçmayı başardı.

Malhun Hatun, beyaz bir mendille Osman Bey'in kan içinde kalan yüzünü sildi, Osman Bey "Kirlendi" diyerek itiraz edecek oldu ki "Soyu şerefli oğlu Osman'ın kanı ile mi…" sözleri karşısında donup kaldı.

Osman Bey "Adın nedir Hatun? Kimlerdensin?" diye sorunca Malhun Hatun " oğlu, 'in kızı Malhun Hatun'um! Uçlara gaza etmeye geldik. Beni size elçi gönderdi! Nasipte böyle karşılaşmak var imiş" diyerek kimliğini açıkladı.

Nikola'nın söylediklerinden obanın tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal yola çıkarken; Malhun Hatun ve alpleri de onlarla birlikte 'nın yolunu tuttu.

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