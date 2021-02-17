Kuruluş Osman'da gecenin sahnesi: Osman Bey ve Malhun Hatun böyle karşılaştı

Malhun Hatun, beyaz bir mendille Osman Bey'in kan içinde kalan yüzünü sildi, Osman Bey "Kirlendi" diyerek itiraz edecek oldu ki "Soyu şerefli Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın kanı ile mi…" sözleri karşısında donup kaldı.

Osman Bey "Adın nedir Hatun? Kimlerdensin?" diye sorunca Malhun Hatun "Kızıl Bey oğlu, Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'um! Uçlara gaza etmeye geldik. Beni size elçi gönderdi! Nasipte böyle karşılaşmak var imiş" diyerek kimliğini açıkladı.

Nikola'nın söylediklerinden obanın tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal yola çıkarken; Malhun Hatun ve alpleri de onlarla birlikte Kayı Obası'nın yolunu tuttu.