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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan Cüneyt Arkın, izleyicileri heyecanlandırdı. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Aksaçlı rolündeki performansıyla maşallah dedirtirken usta oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 17:32
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman'a ikinci sezonda Aksaçlı rolüyle dahil olan Cüneyt Arkın yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!

MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987