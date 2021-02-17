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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın’ın yaşı herkesi şaşırttı!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan Cüneyt Arkın, izleyicileri heyecanlandırdı. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Aksaçlı rolündeki performansıyla maşallah dedirtirken usta oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 17:32
Kuruluş Osman'a ikinci sezonda Aksaçlı rolüyle dahil olan Cüneyt Arkın yaşıyla merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın birçok ünlü ismin yaşı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991
ALİNA BOZ
14 Haziran 1998
MELİS SEZEN
2 Ocak 1997
MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987