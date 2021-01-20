'Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 42'inci bölümünde, Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetlerine baskın yaptığı savaş sahnesi damga vurdu. Türk televizyonlarında görülmemiş bir aksiyonun ekrana geldiği sahne, sosyal medyada övgüye boğuldu.Osman Bey'in Söğüt'te düzenlediği toya katılmak üzere yollara düşen Türk beylerinin Flatyos ve adamlarının tuzağına düşerek şehit edilmesi üzerine, Kayı alpleri beylerinin emri ile intikam için hazırlanmaya başladı.

Konstantinopolis'ten Nikola'ya destek için gönderilen birlikleri en uygun mevkide bekleyen Osman Bey, coğrafyayı çok iyi bilmesinin avantajı ile planını önceden yapmıştı. Bizans birliklerinin yolunu önceden gizlenen kazıklarla kesen Osman Bey, alplerin yamaçtan yolladıkları ateşe topları ile düşmanı şaşkına çevirdi.

Kayı alplerinin oklarının hedefi olan Bizans askerleri şaşkınlıkları üzerinden atamamışken, Osman Bey düşmana cepheden saldırdı ve birlikleri dağıttı. Göğüs göğüse çarpışmada Osman Bey başta olmak üzere Kayılar kahramanca savaşırken, Bizans birlikleri kesin bir yenilgiye uğratıldı ve şehit edilen Türk beylerinin intikamı böylece alınmış oldu.

Osman Bey'in zaferine karşılık Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Türk boylarını bir araya getirebilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı ilan etmesine Osman Bey'in tepkisi ne olacak? Osman Bey'in zaferi uç bölgesinde nasıl yankı bulacak? Papa'nın ajanları Osman Bey'e karşı nasıl bir oyun kuracak?